Tối nay mùng 1 âm lịch xuất hiện siêu trăng non: Có gì thú vị?

Theo chuyên trang Space.com, vào thời điểm trăng non, mặt trăng nằm gần đường thẳng nối giữa trái đất và mặt trời. Trong pha này, phần được chiếu sáng của mặt trăng hướng hoàn toàn về phía mặt trời, trong khi phần tối lại quay về phía trái đất.

Siêu trăng non là thời điểm tốt nhất trong tháng để quan sát các vật thể mờ như các thiên hà, cụm sao vì không có ánh trăng cản trở

"Đây là lần siêu trăng non của năm. Siêu trăng non vô hình sẽ nằm cách trái đất 358.593 km vào ngày 17.5. Siêu trăng xảy ra khi mặt trăng ở gần điểm gần trái đất nhất", các nhà nghiên cứu thông tin.

Mặt trăng trong giai đoạn này mọc cùng lúc với mặt trời vào buổi sáng và lặn vào lúc hoàng hôn, chỉ hiện diện trên bầu trời ban ngày. Tuy nhiên, việc quan sát mặt trăng vào ban ngày trong kỳ trăng non là cực kỳ khó khăn.

Do nằm rất gần mặt trời trên bầu trời, ánh sáng chói của mặt trời làm lu mờ hoàn toàn sự hiện diện của mặt trăng. Bên cạnh đó, phần mặt trăng quay về phía trái đất không được chiếu sáng, nên không phản xạ đủ ánh sáng để được nhìn thấy bằng mắt thường.

Siêu trăng non mang tới điều gì thú vị?

Theo các nhà nghiên cứu, siêu trăng xảy ra khi trăng tròn trùng với thời điểm mặt trăng ở điểm trên quỹ đạo của nó trong vòng 90% khoảng cách gần nhất với trái đất, được gọi là cận điểm.

Điều này làm cho mặt trăng trông sáng hơn và to hơn bình thường một chút, mặc dù sự khác biệt này khó có thể nhận thấy bằng mắt thường. Thuật ngữ "siêu trăng" áp dụng cho cả trăng tròn và trăng non xảy ra khi mặt trăng ở điểm gần trái đất nhất (điểm cận địa).

Tuy nhiên, vì trăng non không thể nhìn thấy từ trái đất, nên trọng tâm thường là siêu trăng tròn. Thuật ngữ "siêu trăng" chỉ mới được sử dụng trong 40 năm trở lại đây, nhưng nó đã nhận được rất nhiều sự chú ý vào cuối năm 2016 khi 3 siêu trăng xảy ra liên tiếp. Siêu trăng của tháng 11.2016 cũng là siêu trăng gần nhất trong 69 năm, mặc dù một siêu trăng gần hơn sẽ xuất hiện vào năm 2030.

2 tuần sau, trăng tròn vào ngày 31.5 sẽ cách trái đất 406.135 km, trở thành một trăng tròn siêu nhỏ (micromoon)

Trang Space.com cho biết vào giai đoạn "trăng mới" hay trăng non, độ sáng của mặt trăng là 0% và dần dần qua nhiều pha mặt trăng (tuần trăng), sẽ phát triển đến giai đoạn trăng tròn, khi độ sáng của mặt trăng là 100%. Đây là thời điểm tốt nhất trong tháng để quan sát các vật thể mờ như các thiên hà, cụm sao vì không có ánh trăng cản trở.

Theo Timeanddate.com, 2 tuần sau, trăng tròn vào ngày 31.5 sẽ cách trái đất 406.135 km, trở thành một trăng tròn siêu nhỏ (micromoon). Như tên gọi, trăng có thể trông nhỏ hơn và mờ hơn so với trăng tròn bình thường. Nhưng chúng ta sẽ không nhận thấy nhiều sự khác biệt, vì nó chỉ nhỏ hơn khoảng 6 - 7%.

Trên thực tế, nếu bạn nhìn vào trăng tròn gần đường chân trời, nó sẽ trông lớn hơn trăng tròn ở trên cao trong đêm tối. Điều này là do một hiện tượng thị giác gọi là ảo ảnh mặt trăng.