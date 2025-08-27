Tối nay sơ duyệt diễu binh A80, người dân xem pháo lễ ở đâu?

Theo kế hoạch, 20 giờ tối nay 27.8 sẽ diễn ra buổi sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Dàn pháo lễ khai hỏa trong buổi tổng hợp luyện ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Buổi sơ duyệt sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.

Dự kiến, sẽ có khoảng 40.000 người tham gia, bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng, dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng và các khối quân đội các nước như Nga, Lào và Campuchia...

Cùng thời điểm bắt đầu diễn ra lễ sơ duyệt, tại khu vực trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ sẽ khai hỏa 21 loạt pháo trên nền nhạc Quốc thiều. Vì vậy, ngoài các tuyến đường thuộc lộ trình đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, người dân có thể đến khu vực sân vận động Mỹ Đình để theo dõi màn pháo lễ.

Tuy nhiên, người dân cần đến sớm để chọn được vị trí thích hợp, cập nhật thông tin cấm đường và phân luồng giao thông để có kế hoạch di chuyển phù hợp.

Ngoài xem pháo lễ, tại đường Lê Quang Đạo, người dân cũng có thể theo dõi các đoàn xe bánh lốp di chuyển về quảng trường Ba Đình để tham gia buổi sơ duyệt.

Rất đông người dân đến theo dõi pháo lễ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trước đó, 15 khẩu pháo lễ 105 mm đã được Lữ đoàn Pháo binh 45 vận chuyển về sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào đêm 19.8 để phục vụ các chương trình tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức ngày Quốc khánh 2.9.

Toàn đội pháo lễ được biên chế thành 5 trung đội, mỗi trung đội gồm 3 khẩu pháo. Khi làm nhiệm vụ, trung đội 1 sẽ bắn 5 loạt, 4 trung đội còn lại bắn 4 loạt, bảo đảm nhịp nhàng, đồng bộ.

Mỗi khẩu pháo có 3 pháo thủ trực tiếp vận hành gồm: pháo thủ số 1 có nhiệm vụ giật cò phát hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn. Tốc độ yêu cầu với mỗi lần nạp đạn khoảng 3 giây.

Các chiến sĩ được tuyển chọn trong lữ đoàn là những người có trình độ, kinh nghiệm trong huấn luyện.

Tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua trong ngày 2.9

Khu vực tập kết khối quân đội: các đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng); khối công an đường Phan Đình Phùng; khối quần chúng nhân dân đường Quán Thánh; khối xe pháo giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm; nhân dân tham dự: đường Bắc Sơn, ngã tư Tôn Thất Đàm - Độc Lập.

Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài: khối nghi trượng đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an: đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa; đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám; đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.

Khối cảnh sát cơ động, kỵ binh rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo.

Khối hồng kỳ rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối văn hóa - thể thao: sau khi đi qua lễ đài, đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy.

Tuyến xe tăng, bánh xích đi qua Trần Phú - Điện Biên Phủ - sở chỉ huy Bộ Quốc phòng; tuyến xe bánh lốp: đi đường Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - trường đua F1; đường Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - trường đua F1.