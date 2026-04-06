Tôm cá Việt 'đuối sức' ở thị trường Mỹ, vì sao?

Chí Nhân
06/04/2026 16:26 GMT+7

Từ vị trí dẫn đầu, hiện Mỹ đã rớt xuống vị trí thứ 3 trên bản đồ xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Tôm cá Việt Nam đang 'đuối sức' ở thị trường này vì đâu?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản vẫn tăng trưởng mạnh với kim ngạch đạt 2,6 tỉ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, điều đáng báo động là tại thị trường Mỹ, tôm cá Việt "đuối sức".

Việt Nam tăng xuất khẩu thủy sản vào thị trường Trung Quốc, bù đắp cho sụt giảm của thị trường Mỹ

Sự sụt giảm liên tục ở thị trường Mỹ, từ vị trí số 1, tôm cá Việt Nam nay đã xuống hạng 3 sau Trung Quốc và Nhật Bản. Trước năm 2025, Mỹ luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam nhưng từ 2025, Trung Quốc đã vượt lên xếp thứ nhất. 

Nguyên nhân của sự sụt giảm ở thị trường Mỹ vì thời gian gần đây việc xuất khẩu gặp nhiều thách thức. Theo nhiều doanh nghiệp, gần nhất là cước phí tàu biển tăng; bên cạnh đó, người tiêu dùng Mỹ giảm chi tiêu nên tác động mạnh đến nguồn cung sản phẩm giá trị gia tăng từ Việt Nam. Hiện tại, nhiều người Mỹ đang thực hiện chính sách giảm chi tiêu nên sản phẩm tôm Việt Nam khó cạnh tranh với nguồn cung giá rẻ từ các nước khác.

Ngoài ra, các rào cản thuế quan, như kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) đối với tôm đông lạnh. Thêm vào đó là quy định về luật Bảo vệ động vật có vú biển (MMPA).

Tuy vậy, bù đắp cho sụt giảm của thị trường Mỹ là sự vươn lên mạnh mẽ của thị trường Trung Quốc. Việt Nam tăng xuất khẩu vào thị trường này nhờ sự gia tăng mạnh ở phân khúc cao cấp và chế biến sâu. Bên cạnh đó là nhu cầu tiêu thụ tôm hùm, tôm sú và cá tra tăng mạnh trong giai đoạn Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm.

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận định: Bối cảnh 2026 với biến động chính sách thuế quan và các rào cản kỹ thuật ở Mỹ, với thách thức logistic do xung đột Trung Đông, Trung Quốc sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của ngành thủy sản Việt Nam. Ngoài ra, thị trường ASEAN cũng tăng tốt trong 2 tháng đầu năm, đạt 118,6 triệu USD, tăng 21,5%.

