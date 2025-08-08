Tổng Bí thư Tô Lâm: Cảnh sát hình sự là nỗi khiếp sợ của tội phạm

Thương hiệu khiến tội phạm khiếp sợ

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025), chiều 8.8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, làm việc với Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an.

Chiều 8.8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chuyến thăm, làm việc với Cục C02 (Bộ Công an) ẢNH: BỘ CÔNG AN

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác của lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lực lượng cảnh sát hình sự nổi tiếng với những thương hiệu như "Số 7 Thiền Quang" của Công an TP.Hà Nội hoặc "Lực lượng SBC" của Công an TP.HCM là tên gọi đầy kiêu hãnh, tự hào của lực lượng công an nhân dân, là cái tên gần gũi của nhân dân và cũng là nỗi khiếp sợ của bất cứ tên tội phạm nào.

Tổng Bí thư Tô lâm khẳng định trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, hoạt động của lực lượng cảnh sát hình sự có những khó khăn, thử thách riêng. Song bằng sự kiên cường, quyết tâm, lực lượng này luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là "quả đấm thép" của lực lượng công an nhân dân trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm giao nhiều nhiệm vụ cho C02 và lực lượng cảnh sát hình sự cả nước, trong đó yêu cầu tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách thực chất và bền vững, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tích của lực lượng cảnh sát hình sự ẢNH: BỘ CÔNG AN

Cạnh đó lực lượng cảnh sát hình sự cần quán triệt phương châm "phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp tội phạm", góp phần giảm số vụ phạm pháp hình sự - giảm mức độ nguy hiểm của tội phạm - tăng mức độ an toàn, yên tâm của người dân; tập trung trấn áp có hiệu quả những loại tội phạm đang diễn ra phức tạp, tội phạm phi truyền thống và những hành vi tội phạm mới như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm xuyên quốc gia…

Khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Báo cáo kết quả công tác của lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc thời gian qua, trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng C02, cho biết dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, C02 đã chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện tội phạm, tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành nhiều phương án, kế hoạch, giải pháp phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

Trung tướng Trần Ngọc Hà báo cáo kết quả công tác của lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc ẢNH: BỘ CÔNG AN

Cạnh đó, lực lượng cảnh sát hình sự cả nước đã triệt phá hàng trăm chuyên án lớn, trong đó có nhiều chuyên án xuyên quốc gia, bắt giữ hàng nghìn đối tượng; tổ chức điều tra, khám phá, bắt giữ thủ phạm nhanh đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm, được nhân dân khen ngợi, đánh giá cao.

Với những thành tích, chiến công và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát hình sự đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Nổi bật, C02 vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" năm 2022; nhiều tập thể, cá nhân cũng vinh dự được trao tặng danh hiệu anh hùng, được tặng thưởng huân chương và nhiều phần thưởng cao quý khác.