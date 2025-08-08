Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cảnh sát hình sự là nỗi khiếp sợ của tội phạm

Trần Cường
Trần Cường
08/08/2025 20:19 GMT+7

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, lực lượng cảnh sát hình sự nổi tiếng với những thương hiệu như 'Số 7 Thiền Quang', 'Lực lượng SBC'. Đây là tên gọi đầy kiêu hãnh, tự hào của lực lượng công an nhân dân và là nỗi khiếp sợ của bất cứ tên tội phạm nào.

Thương hiệu khiến tội phạm khiếp sợ

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025), chiều 8.8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, làm việc với Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cảnh sát hình sự là nỗi khiếp sợ của tội phạm- Ảnh 1.

Chiều 8.8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chuyến thăm, làm việc với Cục C02 (Bộ Công an)

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác của lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lực lượng cảnh sát hình sự nổi tiếng với những thương hiệu như "Số 7 Thiền Quang" của Công an TP.Hà Nội hoặc "Lực lượng SBC" của Công an TP.HCM là tên gọi đầy kiêu hãnh, tự hào của lực lượng công an nhân dân, là cái tên gần gũi của nhân dân và cũng là nỗi khiếp sợ của bất cứ tên tội phạm nào.

Tổng Bí thư Tô lâm khẳng định trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, hoạt động của lực lượng cảnh sát hình sự có những khó khăn, thử thách riêng. Song bằng sự kiên cường, quyết tâm, lực lượng này luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là "quả đấm thép" của lực lượng công an nhân dân trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm giao nhiều nhiệm vụ cho C02 và lực lượng cảnh sát hình sự cả nước, trong đó yêu cầu tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách thực chất và bền vững, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cảnh sát hình sự là nỗi khiếp sợ của tội phạm- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tích của lực lượng cảnh sát hình sự

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Cạnh đó lực lượng cảnh sát hình sự cần quán triệt phương châm "phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp tội phạm", góp phần giảm số vụ phạm pháp hình sự - giảm mức độ nguy hiểm của tội phạm - tăng mức độ an toàn, yên tâm của người dân; tập trung trấn áp có hiệu quả những loại tội phạm đang diễn ra phức tạp, tội phạm phi truyền thống và những hành vi tội phạm mới như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm xuyên quốc gia…

Khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Báo cáo kết quả công tác của lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc thời gian qua, trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng C02, cho biết dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, C02 đã chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện tội phạm, tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành nhiều phương án, kế hoạch, giải pháp phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cảnh sát hình sự là nỗi khiếp sợ của tội phạm- Ảnh 3.

Trung tướng Trần Ngọc Hà báo cáo kết quả công tác của lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Cạnh đó, lực lượng cảnh sát hình sự cả nước đã triệt phá hàng trăm chuyên án lớn, trong đó có nhiều chuyên án xuyên quốc gia, bắt giữ hàng nghìn đối tượng; tổ chức điều tra, khám phá, bắt giữ thủ phạm nhanh đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm, được nhân dân khen ngợi, đánh giá cao.

Với những thành tích, chiến công và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát hình sự đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Nổi bật, C02 vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" năm 2022; nhiều tập thể, cá nhân cũng vinh dự được trao tặng danh hiệu anh hùng, được tặng thưởng huân chương và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quyết định 'sắp xếp lại giang sơn' có ý nghĩa chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quyết định 'sắp xếp lại giang sơn' có ý nghĩa chiến lược

'Hãy để mỗi ngày làm việc là một ngày kiến tạo. Hãy để mỗi người là một chiến sĩ trên mặt trận đổi mới', Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi trong thời điểm cả nước sắp vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ công bố thành lập TP.HCM mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Khám phá thêm chủ đề

Tổng bí thư Bộ Công an Cục cảnh sát hình sự Số 7 Thiền Quang Lực lượng SBC Cảnh Sát Hình Sự
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận