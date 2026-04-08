Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Sáng 7.4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031, với 100% đại biểu tham gia tán thành.

Xác lập mô hình tăng trưởng mới

Phát biểu nhậm chức sau lễ tuyên thệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã làm nên kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 rất thành công. Đây là sự hội tụ từ lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc, hun đúc hào khí, quyết tâm mãnh liệt, để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, để đến năm 2045, VN trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, là nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ý thức sâu sắc đây là vinh dự hết sức lớn lao, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả, đồng thời cũng là sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với người đứng đầu Đảng và Nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hứa sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là tập thể Ban Chấp hành T.Ư vượt qua mọi sóng to gió lớn, sớm về đích, hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cúi chào Quốc kỳ trước khi bước lên bục tuyên thệ ẢNH: GIA HÂN

Trong bối cảnh tình hình có nhiều thách thức mang tính thời đại, trong nước triển khai nhiều chủ trương chiến lược với các mục tiêu lớn có ý nghĩa lịch sử, ưu tiên hàng đầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững; nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, để nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển; gia tăng đóng góp của VN cho hòa bình, ổn định, phát triển, tiến bộ ở khu vực và thế giới.

Kế đó là cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường; nền quốc phòng - an ninh toàn dân, toàn diện và hiện đại; hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xã hội phát triển, đoàn kết, văn hóa và nhân văn. Kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, thực hiện tự chủ chiến lược, lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Cùng đó là xác lập mô hình tăng trưởng mới với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, phát triển toàn diện con người VN, phát triển nhân lực chất lượng cao, trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Hoàn thiện mô hình, cơ chế, chính sách quản lý phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững. Xây dựng kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân, kết quả công việc phải hiệu quả, thực chất trong toàn hệ thống chính trị.

Không thể để nhân dân mất cơ hội phát triển

Triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ở tầm cao mới, đóng góp hiệu quả hơn vào những mục tiêu chiến lược của đất nước và thể hiện trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình và phát triển của thế giới; với phương châm "Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường là nền tảng; đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm"; đưa đất nước ta hòa cùng dòng chảy của nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ nhậm chức ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện và triển khai Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược an ninh quốc gia đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Ưu tiên tăng cường tiềm lực, thực hiện tự chủ chiến lược về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức chủ động loại trừ từ sớm, từ xa mọi nguy cơ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Củng cố môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh ở tầm mức cao, đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Trong thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm hàng đầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là quán triệt quan điểm "dân là gốc", phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, TAND tối cao, Viện KSND tối cao, MTTQ VN và các tổ chức thành viên, các ban, bộ, ngành, địa phương và đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, để có thể hoàn thành sứ mệnh cao cả nhất của người đứng đầu Nhà nước: bảo vệ, xây dựng, phát triển Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa và phục vụ nhân dân.

"Với truyền thống nghìn năm dựng nước, giữ nước và những giá trị di sản vĩ đại từ cha ông, với khát vọng vươn lên không ngừng, ý chí sắt đá và bản lĩnh kiên cường, với chân lý "nước VN là một, dân tộc VN là một", với quyết tâm không thể để đất nước tụt hậu, không thể để nhân dân mất cơ hội phát triển, phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc, với sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất định VN sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra", Tổng bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng.

Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Ngày sinh: 10.7.1957 Quê quán: tỉnh Hưng Yên Ngày vào Đảng: 22.8.1981 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Trình độ chuyên môn: Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật học Chức vụ: - Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, XIV - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, XIV - Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV - Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh (2024) - Bí thư Quân ủy T.Ư (từ 8.2024) - Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI Quá trình công tác: - Năm 1974 - 1979: Học viên Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh Nhân dân). - Năm 1979 - 2010: Cán bộ Bộ Công an. - Năm 2010 - 2016: Thứ trưởng Bộ Công an. - Năm 2016 - 2024: Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an. - Tháng 1.2019: Được thăng cấp bậc hàm đại tướng Công an nhân dân. - Tháng 5.2024 - 10.2024: Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Ngày 3.8.2024: Được T.Ư Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XIII. - Tháng 1.2026: Tại Đại hội XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại Hội nghị lần thứ nhất, được T.Ư Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XIV. - Ngày 7.4.2026: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.