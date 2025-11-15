Tổng cục Du lịch Hàn Quốc trao thư khen cho người bán trái cây ở Phú Quốc

Liên quan câu chuyện anh Trần Hoàng Phương ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) giúp một du khách Hàn Quốc tìm mẹ đi lạc khi đang du lịch tại Phú Quốc, ngày 15.11, bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, đã đến cảm ơn và trao thư khen cho anh Phương.

Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, trao thư khen của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cho anh Trần Hoàng Phương ẢNH: HOÀNG TRUNG

Tại cửa hàng trái cây của anh Phương (đường Trần Hưng Đạo, khu phố Dương Đông, đặc khu Phú Quốc), bà Park Eun Jung cùng lãnh đạo đặc khu Phú Quốc và anh Phương đã có cuộc trao đổi, thăm hỏi, chia sẻ rất vui vẻ cùng nhau. Anh Phương kể lại toàn bộ câu chuyện anh giúp du khách Hàn Quốc tìm mẹ đi lạc như thế nào.

Bà Park Eun Jung bày tỏ sự cảm ơn và tặng món quà lưu niệm đến anh Phương là một laptop. Đặc biệt, bà đã trao thư khen người tốt việc tốt của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cho anh Phương vì đã có hành động đẹp giúp đỡ du khách Hàn Quốc ở Phú Quốc.

Bà Park Eun Jung cho biết, câu chuyện anh Phương giúp một du khách Hàn Quốc tìm mẹ đi lạc đã được rất nhiều phương tiện truyền thông tại Hàn Quốc đăng tải.

"Thời gian qua, chúng tôi thấy khách Hàn Quốc đến Việt Nam ngày càng đông, trong đó có Phú Quốc, và họ rất yêu thích nơi này, bởi có nhiều phong cảnh đẹp và sản vật đặc sắc. Càng đẹp hơn khi vừa mới đây, một công dân Phú Quốc là anh Phương đã giúp một người dân chúng tôi tìm mẹ lạc khi đang du lịch tại đây. Chúng tôi rất cảm động trước hành động của anh Phương nên đến tận đây để tri ân anh ấy", bà Park Eun Jung nói.

Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (thứ 2 từ phải qua) và bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (bìa trái), chụp ảnh lưu niệm cùng vợ chồng anh Phương ẢNH: HOÀNG TRUNG

Về phía mình, anh Phương chia sẻ: "Tôi thật sự bất ngờ khi hôm nay phía Hàn Quốc đến thăm và cảm ơn. Tôi cũng không ngờ một việc làm nhỏ của tôi lại có sức lan tỏa như vậy".

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết lãnh đạo địa phương rất hoan nghênh, ghi nhận và trân trọng hành động của anh Phương. Hành động này đã lan tỏa thông điệp rất tốt đến du khách trong và ngoài nước. Hiện, chính quyền địa phương khuyến khích người dân, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng Phú Quốc phát triển bền vững, thân thiện mến khách với phương châm mỗi người dân là một đại sứ du lịch.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 19 giờ ngày 2.11, anh Phương đang ở cửa hàng trái cây thì có 2 du khách Hàn Quốc đến báo mẹ của họ bị lạc, nhờ trích xuất camera tìm kiếm. Người mẹ đi lạc khoảng 70 tuổi, không còn minh mẫn nên các con rất lo lắng. Sau khoảng 15 phút kiểm tra camera, anh Phương phát hiện bà từng đi ngang qua cửa hàng của mình.

Bà Park Eun Jung (giữa) thưởng thức trái cây tại cửa hàng của anh Phương ẢNH: HOÀNG TRUNG

Thấy các con của bà vẫn đi bộ tìm mẹ giữa đường, anh lo lắng vì họ không rành khu vực này, lại không biết tiếng Việt. Anh liền nhờ vợ trông cửa hàng, lấy xe máy chở con trai bà đi tìm, vừa đi vừa hỏi thăm người dân dọc đường nhưng sau một tiếng đồng hồ tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Trước tình hình đó, anh Phương đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người xung quanh tìm giúp. Không lâu sau, có người báo thấy cụ bà chống gậy đi về hướng Suối Mây. Anh lập tức chạy xe theo và may mắn gặp được bà đang đi bộ dọc đường, sau đó cùng con trai của bà đưa bà về.

Sau khi tìm được mẹ, con trai của bà có gửi cho anh Phương khoảng 500 USD để cảm ơn nhưng anh Phương nhất quyết không nhận. "Thấy họ hốt hoảng, lo lắng nên tôi muốn giúp đỡ, không nghĩ đến chuyện tiền bạc. Không chỉ là người nước ngoài, nếu người Việt trong hoàn cảnh đó tôi cũng sẵn lòng giúp trong khả năng", anh Phương chia sẻ.

Với hành động đẹp giúp tìm du khách đi lạc, ngày 11.11 vừa qua, anh Phương đã được lãnh đạo đặc khu Phú Quốc khen thưởng.