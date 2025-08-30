Tại buổi tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9 diễn ra sáng 30.8.2025, lần đầu tiên trên bầu trời Hà Nội, người dân được chiêm ngưỡng biên đội YAK 130 và Su-30MK2 thả bẫy nhiệt rất mãn nhãn.

Tổng duyệt diễu binh: Mãn nhãn tiêm kích thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội

Bên cạnh màn xuất hiện đầy ấn tượng của phi đội máy bay chiến đấu, các biên đội trực thăng vũ trang Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm trong buổi tổng duyệt cấp nhà nước sáng nay.

Tiếp theo là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, được coi là những "chiến binh thầm lặng" của bầu trời với nhiệm vụ hiệp đồng chiến đấu, trinh sát mục tiêu, vận chuyển quân sự, cùng sứ mệnh cao cả tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Những điểm ngắm máy bay đẹp trong lễ diễu binh, diễu hành 2.9

Mỗi chuyến bay là sự kết hợp giữa tinh thần thép và kỹ thuật hàng không hiện đại, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Cùng tham gia bay chào mừng là đội hình máy bay huấn luyện chiến đấu Yak - 130 và L-39LG. Đây là những dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, sở hữu nhiều tính năng vượt trội.