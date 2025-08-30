Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tổng duyệt diễu binh: Mãn nhãn tiêm kích thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội
Video Thời sự

Tổng duyệt diễu binh: Mãn nhãn tiêm kích thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
30/08/2025 11:06 GMT+7

Lần đầu tiên trên bầu trời Hà Nội, người dân được chiêm ngưỡng biên đội YAK 130 và Su-30MK2 thả bẫy nhiệt rất mãn nhãn.

Tại buổi tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9 diễn ra sáng 30.8.2025, lần đầu tiên trên bầu trời Hà Nội, người dân được chiêm ngưỡng biên đội YAK 130 và Su-30MK2 thả bẫy nhiệt rất mãn nhãn.

Tổng duyệt diễu binh: Mãn nhãn tiêm kích thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội

Bên cạnh màn xuất hiện đầy ấn tượng của phi đội máy bay chiến đấu, các biên đội trực thăng vũ trang Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm trong buổi tổng duyệt cấp nhà nước sáng nay.

Tiếp theo là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, được coi là những "chiến binh thầm lặng" của bầu trời với nhiệm vụ hiệp đồng chiến đấu, trinh sát mục tiêu, vận chuyển quân sự, cùng sứ mệnh cao cả tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Những điểm ngắm máy bay đẹp trong lễ diễu binh, diễu hành 2.9

Mỗi chuyến bay là sự kết hợp giữa tinh thần thép và kỹ thuật hàng không hiện đại, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Cùng tham gia bay chào mừng là đội hình máy bay huấn luyện chiến đấu Yak - 130 và L-39LG. Đây là những dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, sở hữu nhiều tính năng vượt trội.

Tin liên quan

Từ Quảng trường Ba Đình: Những khoảnh khắc hùng tráng, lay động hàng triệu trái tim

Từ Quảng trường Ba Đình: Những khoảnh khắc hùng tráng, lay động hàng triệu trái tim

Những khoảnh khắc hùng tráng tại quảng trường Ba Đình và trên các tuyến phố của Hà Nội tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. được phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại.

Khám phá thêm chủ đề

tiêm kích thả bẫy nhiệt tổng duyệt diễu binh hà nội diễu binh 2.9 máy bay diễu binh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận