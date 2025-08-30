Vượt nắng gió đến Hà Nội mừng Quốc khánh 2.9

Người bạn đồng hành không hề quen biết trước này là anh Ngô Minh Hiếu (32 tuổi). Trước đó, từ ngày 3.8, anh Hiếu theo dõi từng ngày trên mạng xã hội về hành trình đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội của anh Duy và Thuy.

Hành trình truyền cảm hứng

(Từ trái qua) Phương Duy, Anh Thuy, Minh Hiếu đạp xe ra Hà Nội mừng Quốc khánh 2.9 ẢNH: NVCC

Anh Hiếu cho biết bản thân có bệnh gai cột sống nên ban đầu thật sự rất đắn đo, muốn đi cùng nhưng chưa dám quyết. Cho đến khi gặp được 2 anh Duy và Thuy, anh thấy vô cùng cảm phục. "Các anh làm được, sao mình lại không?", anh Hiếu tự nhủ rồi hỏi ý kiến vợ và mẹ. Được gia đình ủng hộ, anh sắp xếp công việc, lập tức mua xe đạp để lên đường hôm 14.8.

Đến trưa 29.8, cả ba đã đến địa phận tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội hơn 100 km. Họ dự định có mặt ở Quảng trường Ba Đình vào hôm nay 30.8.

Hai anh Duy và Thuy từ lâu đã muốn một lần đi xuyên Việt để tận mắt chứng kiến cảnh đẹp của đất nước nhưng chưa có cơ hội. Ngày 2.9 năm nay là dịp đại lễ của dân tộc, hai anh quyết tâm lên đường. Ban đầu, họ định di chuyển bằng xe máy nhưng lại nghĩ: "Đi xe máy thì nhanh quá, liệu có đủ thời gian để nhìn ngắm đất nước và thử thách bản thân?". Vậy nên, họ quyết định mua xe đạp, chuẩn bị mọi thứ trong 1 tuần để lên đường. Hành trình từng ngày được anh Duy chia sẻ lên trang cá nhân, lan tỏa đến cộng đồng. "Chúng mình luôn khắc ghi công ơn của thế hệ ông cha đã hy sinh để có được nền hòa bình ngày hôm nay. Mong các bạn trẻ khi biết đến hành trình này cũng luôn nhớ về điều đó", anh Duy nói về ý nghĩa của chuyến đi.

Ban đầu, hai anh Duy và Thuy dự định đi dọc QL1. Đến khi qua các địa phương, họ được người dân khuyến khích nên đã đi theo những cung đường sát biển để có nhiều trải nghiệm khó quên.

Ý nghĩa cuộc đời

Hành trình kéo dài cả tháng, nên tiêu chí của họ là tiết kiệm, chỉ ăn uống và ở nhà nghỉ bình dân. Khi đi qua vùng biển Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa (trước đây là tỉnh Ninh Thuận) lúc trời đã tối, cả hai vào khách sạn thì được báo giá 1 phòng gần 1 triệu đồng. Khi họ đang loay hoay lên mạng tìm chỗ nghỉ chân phù hợp thì chủ khách sạn đến hỏi thăm. "Anh ấy nói bản thân là người gốc Hà Nội. Nghe tụi mình chia sẻ đang đạp xe ra Hà Nội mừng Quốc khánh nên anh ấy miễn phí cho tụi mình 1 phòng ngủ đẹp, rộng và nhìn ra hướng biển. Mình đoán phòng đó có giá trên 1,5 triệu đồng", anh Duy kể.

Cả ba hào hứng chụp hình ở cầu Rồng, TP.Đà Nẵng ẢNH: NVCC

Họ đến địa phận tỉnh Quảng Trị khi bão số 5 ập đến. Cả hai được chủ nhà nghỉ nấu cơm cho ăn. Sinh ra ở tỉnh Bến Tre (cũ), Duy chưa từng chứng kiến một cơn bão lớn khiến cây cối ngã rạp, mái tôn, bảng hiệu bị gió cuốn bay… như vậy. Chứng kiến người dân gồng mình với bão, tinh thần cố gắng, sự kiên trì vươn lên trong thiên tai của người miền Trung khiến anh vô cùng cảm động và khâm phục.

Còn anh Hiếu, người đồng hành ở chặng đường từ Khánh Hòa ra Hà Nội vẫn bền bỉ những ngày qua. Vì xuất phát muộn hơn, sức cũng yếu hơn 2 người anh nên những ngày đầu với Hiếu thật sự vất vả. Chưa quen vận động nhiều, có những hôm anh cảm thấy sợ ngồi lên yên xe do quá mệt. Có hôm, anh ngồi ở gốc cây và nghĩ có nên tiếp tục hay bắt xe đò trở về? Nhưng nhìn lại chặng đường đã vượt qua, cùng sự đồng hành, động viên của anh Duy và Thuy, anh lại tiếp tục đạp xe.

Phương Duy và Anh Thuy xuất phát ở TP.HCM hôm 3.8 ẢNH: NVCC

Hiện giờ, cả ba dường như chẳng còn bận tâm đến số km và thời gian nữa bởi Hà Nội đã rất gần. Họ dự định sẽ ở lại vài hôm rồi mua vé tàu về lại miền Nam. "Hành trình này không đơn thuần là chuyến đi để mừng Quốc khánh 2.9 mà còn mang nhiều ý nghĩa trong cuộc đời 3 đứa", anh Phương Duy hào hứng cho hay.