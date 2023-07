Tổng tham mưu trưởng Mỹ: Không nên ảo tưởng về phản công của Ukraine

Nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc nói trong cuộc gặp gỡ Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia tại Washington D.C rằng ông không ngạc nhiên khi Ukraine phản công chậm hơn so với dự đoán. Tuy nhiên, ông cho rằng Ukraine "tiến lên một cách tự tin, có mục đích rõ ràng, vượt qua những bãi mìn rất nguy hiểm".

Theo ông Milley, quân đội Ukraine đang tiến lên "500, 1.000, 2.000 mét mỗi ngày". Ông cũng nhắc lại rằng việc Ukraine phản công sẽ mất nhiều tuần và gặp nhiều thử thách. Tướng Milley nhấn mạnh "việc đó sẽ rất khó khăn, sẽ rất lâu dài và rất đẫm máu. Không nên ảo tưởng về chuyện này. Ukraine đang chiến đấu vì sự tồn vong của họ".

Hồi tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận cuộc phản công diễn ra chậm hơn mong muốn. Ngày 30.6, ông cho biết các lực lượng đã tiến lên ở mọi hướng.

Trước đó, theo Ukrainska Pravda, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho rằng cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra chậm hơn so với mong muốn của nước này và các đồng minh, nhưng có những lý do khách quan cho điều này, là người Nga đã chuẩn bị kỹ cho việc phòng thủ.

Ông Kirby nói: "Người Nga đã đầu tư rất nhiều trong 6-8 tháng qua về khả năng phòng thủ. Trong một số trường hợp, tuyến phòng thủ của họ sâu 3 lớp. Không phải chỉ 3 thước, mà sâu hàng dặm, hàng dặm, hàng dặm, nhưng có ba tuyến phòng thủ lớn".

Vị quan chức cũng lưu ý rằng từ góc độ quân sự, tiến hành một cuộc tấn công khó hơn là phòng thủ và việc người Ukraine phải đối mặt với hàng phòng ngự được chuẩn bị kỹ lưỡng của người Nga đã khiến họ chậm lại một chút.

Cũng trong ngày 30.6, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny nói với tờ The Washington Post rằng ông "bực tức" vì phương Tây chậm chuyển giao vũ khí đã hứa trong khi phàn nàn về tiến độ cuộc phản công.

Ông tuyên bố nếu là phương Tây thì họ cũng sẽ không triển khai tấn công nếu không có ưu thế trên không. Vị lãnh đạo quân sự cho biết Ukraine vẫn đang chờ các nước chuyển giao chiến đấu cơ F-16. Ngoài ra, ông Zaluzhny cũng phàn nàn vì Ukraine chỉ có lượng đạn pháo rất ít so với Nga.

Trong bài phát biểu tại Washington D.C sau đó, ông Milley cho biết: "Các lãnh đạo chính trị của chúng ta đã nói nhiều lần rằng nhiệm vụ là đảm bảo Ukraine có sự ủng hộ cần thiết để vẫn là nước tự do và độc lập. Và chúng ta đang làm điều đó nhằm đảm bảo trật tự quốc tế dựa trên quy tắc được duy trì". Khi được hỏi về khả năng cung cấp bom chùm cho Ukraine, lãnh đạo Lầu Năm Góc lưu ý rằng Mỹ cân nhắc "mọi lựa chọn".