Tổng thống Trump nói ông Flavio Bolsonaro có thể ở Mỹ 'bao lâu tùy thích'

Phát biểu với báo giới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ) ngày 31.10, Tổng thống Trump cho biết thượng nghị sĩ Brazil Flavio Bolsonaro (45 tuổi) có thể lưu trú tại Mỹ "bao lâu tùy thích".

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định không có kế hoạch gặp ông Flavio, người đã bí mật rời Brazil sau thất bại trước đương kim Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc bầu cử ngày 25.10, theo Reuters. Gia đình ông Bolsonaro được cho phép nhập cảnh vào Mỹ theo diện tạm tha nhân đạo, thường chỉ có hiệu lực trong một năm.

Ông Flavio Bolsonaro bước xuống máy bay sau khi hạ cánh tại Sân bay Opa Locka Executive ở Miami, bang Florida (Mỹ) ngày 28.10.2026 ẢNH: AFP

Trước đó, ông Trump từng đặt nghi vấn về tính minh bạch của cuộc bầu cử Brazil, cho rằng kết quả có vẻ đã bị "gian lận", song không đưa ra bằng chứng cụ thể. Ông Trump cũng nhấn mạnh bản thân không công khai ủng hộ ứng cử viên nào trong cuộc đua và vẫn duy trì quan hệ tốt với Tổng thống Lula da Silva.

Theo Reuters ngày 31.10 dẫn lời một quan chức Mỹ, chính quyền ông Trump hiện không có kế hoạch hậu thuẫn tuyên bố của ông Flavio rằng "ông là nhà lãnh đạo hợp pháp của Brazil". Trước đó, chính trị gia 45 tuổi từ chối công nhận thất bại và tuyên bố sẽ tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 31.10 phủ nhận việc Washington trực tiếp tổ chức hoặc hỗ trợ hành trình đưa ông Flavio rời Brazil. "Chúng tôi không tạo điều kiện cho bất kỳ hoạt động nào", AP dẫn lời ông Rubio phát biểu.

"Chúng tôi nhận được tin ông ấy đã đến Mỹ. Trước đó ông ấy đã có thị thực, và tổng thống đã quyết định cho phép ông ấy nhập cảnh", Ngoại trưởng Mỹ nói, đồng thời nhấn mạnh Washington không trực tiếp can dự vào quá trình di chuyển.

Ông Rubio cho biết ông đã nói chuyện với Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira tại cuộc họp Nhóm G20 ở Atlanta (Mỹ), và 2 người sẽ gặp lại nhau trong vài tuần nữa.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin về vai trò của những người thân cận với ông Trump trong việc thu xếp chuyến bay đưa gia đình ông Bolsonaro đến bang Florida.

Theo AFP, ông Luis Grande, người đứng đầu Hãng hàng không Argentina Baires Fly, tiết lộ chuyến bay chở ông Flavio cùng gia đình được thanh toán 150.000 USD thông qua một nhà môi giới sống tại Mỹ.

Khoản tiền được chuyển từ tài khoản công ty của người trung gian tại một ngân hàng Mỹ sang ngân hàng Argentina. Ông Grande cho biết đã quen nhà môi giới này khoảng 10 năm nhưng không rõ người đó làm việc cho ai.

Trước đó, The Wall Street Journal và một số cơ quan truyền thông Mỹ đưa tin cố vấn của ông Trump là ông Jason Miller có liên quan việc thu xếp máy bay.

Sau thất bại bầu cử, ông Flavio cùng vợ và 2 con gái bí mật rời Brazil qua Argentina, sau đó lên máy bay riêng đến Ecuador để tiếp nhiên liệu trước khi bay tới Miami (bang Florida) ngày 28.10. Hành trình diễn ra bất chấp lệnh cấm xuất cảnh và yêu cầu giao nộp hộ chiếu của Tòa án tối cao Brazil, liên quan các cuộc điều tra tham nhũng và rửa tiền đối với chính trị gia này.

Vụ việc trên cũng làm phát sinh bất đồng giữa Brazil và Argentina. Theo Reuters ngày 30.10 dẫn 2 nguồn thạo tin, Bộ Ngoại giao Brazil đã triệu tập quyền đại sứ Argentina tại Brasilia để yêu cầu làm rõ vai trò của Buenos Aires trong hành trình của ông Flavio.

Khi bình luận về một bài báo đưa tin về động thái của Brazil, Ngoại trưởng Argentina Pablo Quirno đã viết trên nền tảng X rằng "không có yêu cầu giải thích nào".