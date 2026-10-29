Hé lộ kế 'dương đông kích tây' giúp ông Flavio Bolsonaro đến Mỹ

Theo AFP ngày 29.10, ông Flavio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, đã rời đất nước trong một chiến dịch được tổ chức kín đáo, với nhiều bước nghi binh nhằm che giấu hành trình thực sự.

Ông Flavio Bolsonaro bước xuống máy bay sau khi hạ cánh tại sân bay điều hành Opa Locka ở Florida ngày 28.10.2026 ẢNH: AFP

Kế hoạch diễn ra ngay sau khi chính trị gia 45 tuổi thất bại trước đương kim Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc bầu cử ngày 25.10. Ông Flavio từ chối công nhận kết quả và tuyên bố sẽ tìm cách yêu cầu hủy bỏ cuộc bầu cử.

Trong bối cảnh các cuộc điều tra đối với ông vẫn tiếp diễn, Tòa án tối cao Brazil ra lệnh cấm xuất cảnh và yêu cầu giao nộp hộ chiếu. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ, ông Flavio đã tìm đường sang Mỹ qua ngả Argentina và Ecuador.

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Màn nghi binh bằng đoàn xe hộ tống

Theo AFP, tối 26.10, một đoàn xe màu tối bất ngờ rời nơi ở của ông Flavio tại thủ đô Brasília. Các phóng viên lập tức bám theo, song đoàn xe nhanh chóng tách ra theo nhiều hướng, khiến việc xác định chiếc xe chở chính trị gia này trở nên khó khăn.

Đáng chú ý, người lái chiếc xe thường được sử dụng để chở ông Flavio sau đó hạ kính, để lộ khoang hành khách trống không.

Các phương tiện thuộc đoàn xe hộ tống của ông Flavio Bolsonaro rời khỏi khu chung cư của ông ở Brasilia, Brazil ngày 27.10.2026 ẢNH: AFP

Thông tin về tung tích ông Flavio càng trở nên hỗn loạn khi truyền thông Argentina đưa tin ông chuẩn bị lên máy bay tại Puerto Iguazu, trong khi một số hãng tin Mỹ cho rằng ông đã trên đường đến bang Florida (Mỹ).

Ngay cả những người thân cận cũng không nắm rõ tình hình. Ông Rogerio Marinho, người phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Flavio, thừa nhận không biết ông đang ở đâu. "Sáng nay tôi nhận được một tin nhắn từ ông ấy, nói rằng sẽ đợi một thời gian rồi mới liên lạc với chúng tôi. Chỉ có vậy", ông Marinho nói.

Trước đó, ngày 26.10, ông Flavio còn đăng video trên nền tảng Instagram, khẳng định chưa bao giờ có ý định rời Brazil và sẽ giao nộp hộ chiếu để phản đối điều mà ông gọi là "sự bất công". Thực tế, khi những thông tin về việc ông đã ra nước ngoài lan rộng, chính trị gia này vẫn chưa rời lãnh thổ Brazil.

Theo Cơ quan nhập cư Argentina, đến tối 27.10, ông Flavio cùng vợ và 2 con gái mới vượt qua cầu quốc tế Tancredo Neves, nối thành phố Foz do Iguaçu của Brazil với Puerto Iguazu của Argentina.

Nhà chức trách Argentina xác nhận ông nhập cảnh bằng giấy tờ hợp lệ và không gặp trở ngại pháp lý tại cửa khẩu. Theo The Wall Street Journal, ông sử dụng hộ chiếu Ý trong chặng di chuyển này.

Hình ảnh chiếc máy bay được cho là chở ông Flavio Bolsonaro ở Guayaquil, Ecuador ngày 28.10 ẢNH: AFP

Từ Puerto Iguazu, gia đình ông Flavio được đưa đến sân bay, nơi một chiếc máy bay phản lực tư nhân Gulfstream G400 đã chờ sẵn. Dữ liệu chuyến bay cho thấy phi cơ được điều đến từ Buenos Aires trước đó một ngày.

Rạng sáng 28.10, máy bay cất cánh, hướng đến thành phố Guayaquil của Ecuador để tiếp nhiên liệu, trước khi tiếp tục hành trình đến Mỹ. Theo AFP, chiếc máy bay dừng ngắn tại Ecuador rồi cất cánh trở lại. Hành trình này thu hút sự chú ý của dư luận, với khoảng 927.000 người theo dõi qua nền tảng Flightradar.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 28.10, phi cơ hạ cánh xuống sân bay Opa-Locka ở Florida. Ông Flávio cùng gia đình nhanh chóng rời sân bay bằng ô tô.

Vai trò của những người thân cận ông Trump và Argentina

Đằng sau hành trình nêu trên, một nhóm nhỏ đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và những người thân cận với Tổng thống Argentina Javier Milei đã tham gia hỗ trợ việc đưa ông Flavio đến Mỹ, theo The Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin.

Theo đó, ông Eduardo Bolsonaro, em trai ông Flavio, đã tận dụng các mối quan hệ tại Washington để tìm kiếm sự hỗ trợ. Một nhóm có sự tham gia của cố vấn Tổng thống Trump là ông Jason Miller được cho là đã thu xếp máy bay riêng cho chuyến đi.

Ông Santiago Caputo, cố vấn cấp cao của Tổng thống Milei, tham gia phối hợp hoạt động tại Argentina và giữ liên lạc với phía gia đình Bolsonaro. Theo các nguồn tin, ông Trump được cho là đã chấp thuận việc cho gia đình ông Flavio nhập cảnh Mỹ ngày 27.10. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó tham gia giải quyết các thủ tục liên quan.

Gia đình ông Flavio cuối cùng được phép nhập cảnh theo diện tạm tha nhân đạo, có thời hạn một năm. Đây là cơ chế cho phép lưu trú tạm thời, không đồng nghĩa với việc được cấp quy chế tị nạn.

Ngày 28.10, ông Flavio ra tuyên bố tự nhận là "lãnh đạo của Brazil", đồng thời cảm ơn ông Trump vì đã đón tiếp gia đình đến "vùng đất của tự do" và cảm ơn ông Milei về sự hỗ trợ.

Một nhóm người che chắn bằng ô khi hộ tống một người lên xe sau khi ông Flavio Bolsonaro cùng gia đình đến sân bay điều hành Miami-Opa Locka, Florida ngày 28.10 ẢNH: REUTERS

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump mô tả gia đình Bolsonaro là "những người rất tốt", đồng thời cho rằng họ đã bị đối xử bất công. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc ông Flavio tự nhận là tổng thống hợp pháp của Brazil, ông Trump từ chối bình luận. "Tôi sẽ không can thiệp vào", ông Trump nói khi đề cập tình hình Brazil, song bày tỏ nghi ngờ về cuộc bầu cử.

Trong khi đó, cảnh sát Brazil cho biết không có hồ sơ chính thức ghi nhận việc ông Flavio rời khỏi đất nước và đang điều tra hành vi không giao nộp hộ chiếu theo yêu cầu của tòa án, theo AFP. Tuy nhiên, các nhà chức trách nhấn mạnh điều này chưa đồng nghĩa ông bị xác định là người đang trốn truy nã.