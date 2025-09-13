Tổng thư ký VFV nói gì về xét nghiệm giới tính VĐV nữ, tương lai Đặng Thị Hồng sẽ thế nào?

VFV chờ động thái của FIVB

VFV cho biết: "Các giải đấu chính thức của VFV và các CLB, các VĐV tham gia đều được đăng ký trong hệ thống của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB). Do đó, các VĐV không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của VFV cho đến khi có quyết định khác".

Thông báo trên của VFV đồng nghĩa với việc tay đập Đặng Thị Hồng, thủ quân đội U.21 VN ở giải bóng chuyền nữ U.21 thế giới diễn ra hồi tháng 7 tại Indonesia sẽ phải nghỉ thi đấu. Tại giải U.21 nữ thế giới, FIVB ra thông báo đội U.21 VN có sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu nên loại cầu thủ này và xử thua 4 trận đấu của U.21 VN. Cả FIVB lẫn VFV đều không nêu tên cụ thể VĐV bị cấm thi đấu, nhưng không khó để giới chuyên môn lẫn người hâm mộ xác định đó là tay đập 19 tuổi Đặng Thị Hồng khi cô không có tên thi đấu ở chặng còn lại của giải U.21 thế giới. Lãnh đạo VFV cho biết Đặng Thị Hồng được VFV cùng đơn vị chủ quản Thái Nguyên hỗ trợ, tạo điều kiện theo học Trường ĐH TDTT Bắc Ninh để chuyển sang công tác huấn luyện.

Đặng Thị Hồng không được tham dự các giải bóng chuyền trong hệ thống VFV lẫn FIVB ẢNH: FIVB

Lãnh đạo VFV nhấn mạnh việc xác định rối loạn giới tính cho VĐV để tham gia các giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của VFV sẽ thực hiện sau khi có hướng dẫn cụ thể của FIVB về các đơn vị chức năng và điều kiện đảm bảo tính chính xác. Việc thực hiện kiểm tra giới tính cho các giải trong hệ thống VFV bắt đầu từ năm 2026. Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký VFV, cho biết: "VFV đang chờ hướng dẫn từ FIVB trong việc kiểm tra giới tính VĐV nữ. Hiện nay ở môn điền kinh đã tiến hành kiểm tra bằng phương pháp phân tích gien SRY từ mẫu niêm mạc hoặc mẫu máu khô của VĐV. Tuy nhiên FIVB chưa có hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra giới tính nữ ở môn bóng chuyền. Đối với đội tuyển bóng chuyền nữ VN khi tham dự SEA Games 33 sẽ được kiểm tra theo đúng quy định của BTC SEA Games và hướng dẫn của Cục TDTT VN".

Nhiều ý kiến cho rằng VFV cần chủ động trong việc kiểm tra rối loạn giới tính nữ ở các VĐV trong diện nghi vấn ngay trước vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra vào tháng 10 tới. VFV cần xác định những VĐV không đạt tiêu chuẩn, loại khỏi giải để tạo công bằng cho giải đấu. Riêng đội tuyển bóng chuyền nữ VN, VFV cùng Cục TDTT VN bắt buộc phải tiến hành kiểm tra giới tính để tránh các hệ lụy xấu như tình cảnh đội U.21 VN bị rớt hạng đáng tiếc ở giải thế giới. Được biết chi phí cho việc xét nghiệm bằng phương pháp phân tích gien SRY không cao (khoảng 2 triệu đồng/mẫu) và có thể thực hiện tại VN.

Bóng chuyền nữ VN được người hâm mộ quan tâm sau chuỗi thành tích ấn tượng lần đầu tham dự giải vô địch thế giới lẫn giải U.21 thế giới. Nhiều tay đập VN khẳng định được tên tuổi, tài năng khi thi đấu quốc tế như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy.