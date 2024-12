T.O.P gây tranh cãi khi xuất hiện trong 'Trò chơi con mực 2'

Khán giả dự đoán vai diễn của T.O.P trong Trò chơi con mực 2 là phản diện ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trò chơi con mực (Squid Game) 2 là sê ri Hàn Quốc được mong chờ nhất trong tháng 12 năm nay, nhưng cũng là tác phẩm vướng nhiều tranh cãi dù chưa phát sóng. Một trong những chi tiết nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhất là màn xuất hiện của T.O.P (Choi Seung Hyun) với vai người chơi số 230.

Thông tin chi tiết về vai diễn của anh ở Trò chơi con mực 2 chưa được công bố. Còn trong teaser và hình ảnh nhá hàng về bộ phim, T.O.P lộ diện cùng tạo hình tóc tím nổi bật, vẻ mặt gian xảo và hào hứng khi chứng kiến các người chơi khác mất mạng ngay trước mắt mình.

Một phân đoạn của nam thần tượng Kpop trong phim ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trò chơi con mực 2 đánh dấu màn tái xuất chính thức của T.O.P sau loạt lùm xùm đời tư. Năm 2017, nam rapper bị kết án tù treo vì sử dụng cần sa. Kể từ đó, anh không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Đến năm 2022 và 2023, chủ nhân hit Doom Dada lần lượt rời khỏi công ty quản lý YG Entertainment và nhóm nhạc BigBang.

Thậm chí, có thời điểm, T.O.P úp mở về việc giải nghệ. Tuy nhiên, anh dường như rút lại quyết định này bằng việc góp mặt trong Trò chơi con mực 2 và bóng gió về dự án âm nhạc mới vào năm 2025.

Mùa 2 Trò chơi con mực lên sóng trong cuối tháng 12 này ẢNH: POSTER PHIM

Tin tức về sự trở lại màn ảnh của T.O.P sau hơn 7 năm dính phốt chất cấm vẫn là chủ đề gây tranh cãi suốt thời gian qua. Khi Trò chơi con mực 2 sắp "lên sàn", phản ứng trái chiều từ công chúng càng bùng nổ hơn. Nhiều người xem tuyên bố tẩy chay phim, số khác tò mò về diễn xuất của cựu thành viên BigBang ở tác phẩm này.

Trước đó, đạo diễn Trò chơi con mực 2 là Hwang Dong Hyuk từng dành nhiều lời có cánh về T.O.P cũng như sự nỗ lực của anh lúc casting và khi quay. Nhà làm phim khẳng định T.O.P là sự lựa chọn phù hợp nhất cho vai diễn. Ngoài T.O.P, Trò chơi con mực 2 còn quy tụ dàn sao Hàn đình đám như Lee Jung Jae, Lee Byung Hun, Wi Ha Joon, Im Si Wan, Kang Ha Neul, Park Sung Hoon, Park Gyu Young, Lee Jin Wook, Gong Yoo… Phim chiếu trên Netflix vào ngày 26.12.

Sê ri quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng ẢNH: POSTER PHIM

Trò chơi con mực 2 tiếp tục theo chân Seong Gi Hun (Lee Jung Jae đóng), hay còn gọi là Người chơi 456. Mặc dù đã giành chiến thắng trong mùa trước, nhưng anh vẫn quay trở lại đấu trường chết chóc này với một kế hoạch đặc biệt. Có kinh nghiệm từ lần chơi trước, Seong Gi Hun tìm cách cứu những người chơi khác, thuyết phục họ rút lui và kết thúc trò chơi một lần và mãi mãi. Tuy nhiên, khi đối mặt với số tiền khổng lồ, mọi người đều trở nên mất kiểm soát.

Cũng trong tháng cuối cùng của năm 2024, khán giả yêu thích phim Hàn còn kỳ vọng vào phim Light Shop của Kang Pool, tác giả và biên kịch của Đội thiếu niên siêu đẳng (Moving).

Light Shop được kỳ vọng tiếp nối thành công của Moving ẢNH: POSTER PHIM

Light Shop có sự góp mặt của loạt diễn viên tên tuổi như Joo Ji Hoon, Park Bo Young, Um Tae Goo, Seol Hyun, Kim Min Ha, Shin Eun Soo, Kim Dae Myung… Phim phát sóng trên Disney+ từ ngày 4.12.

Một dự án truyền hình Hàn Quốc chiếu trong tháng 12 gây chú ý khác là Who is she? của đạo diễn Park Yong Soon. Phim là phiên bản màn ảnh nhỏ của Ngoại già tuổi đôi mươi (Miss Granny), từng gây sốt cách đây 10 năm. Who is she? có Kim Hae Sook, Jung Ji So, Jung Jin Young… đóng chính và sẽ đến với khán giả từ ngày 18.12 trên đài KBS.