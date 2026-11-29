Trong lễ tốt nghiệp đại học và sau đại học năm 2026 của Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM diễn ra vào hai ngày 28 - 29.11, Đinh Trung Quốc Anh trở thành một trong những gương mặt được vinh danh với huy chương vàng tốt nghiệp xuất sắc. Tân kỹ sư ngành kỹ thuật không gian đạt điểm trung bình tích lũy 92,5/100.

Dù chỉ kém thủ khoa tốt nghiệp toàn trường năm nay 0,2 điểm, Quốc Anh không xem đó là điều đáng tiếc. Quốc Anh chia sẻ cảm thấy rất vui vì đã đạt được những kết quả thực chất nằm ngoài kỳ vọng của mình.

Quốc Anh từng là thủ khoa tuyển sinh đầu vào của trường năm 2022. Từ vị trí ấy, nam sinh chia sẻ phải đối diện với không ít áp lực trong những năm đầu đại học.

Đinh Trung Quốc Anh tốt nghiệp ngành kỹ thuật không gian với 92,5/100 điểm ẢNH: ĐHQT

Chọn ngành kỹ thuật không gian vì giấc mơ khám phá vũ trụ, thiên văn

Cách đây 4 năm, trong khi nhiều thí sinh lựa chọn những ngành học quen thuộc, Quốc Anh quyết định theo đuổi kỹ thuật không gian - lĩnh vực còn khá đặc thù. Quyết định này xuất phát từ ước mơ nghiên cứu về không gian và thiên văn học; sự ấn tượng với chương trình đào tạo cùng các cơ hội thực tập, việc làm; và cơ hội nhận học bổng toàn phần trong suốt 4 năm học.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Quốc Anh kể lại, quyết định theo đuổi kỹ thuật không gian không nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ gia đình. Người thân có những lo ngại trước một ngành học còn khá đặc thù và con đường nghề nghiệp chưa phổ biến. Tuy nhiên, nam sinh vẫn quyết định lắng nghe trực giác của mình.

"Tôi tự nhủ rằng nếu bây giờ không nắm lấy cơ hội này, có lẽ cả phần đời còn lại mình sẽ luôn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu mình lựa chọn nó. Và như mọi người thấy, tôi đã quyết định tin vào trực giác của mình", Quốc Anh chia sẻ.

Quyết định ấy đã mở ra hành trình 4 năm đại học, đưa Quốc Anh đến với những trải nghiệm học tập, nghiên cứu và thực tập quốc tế, đồng thời giúp Quốc Anh tiến gần hơn đến ước mơ nghiên cứu vũ trụ, thiên văn.

Đinh Trung Quốc Anh nhận huy chương vàng tốt nghiệp xuất sắc ảnh: ĐHQT

Sau 4 năm học tập, nam sinh cho rằng công nghệ không gian còn có nhiều ứng dụng thiết thực trong đời sống. Dữ liệu phổ thu thập từ vệ tinh và thiết bị bay không người lái (UAV) có thể hỗ trợ "nông nghiệp chính xác", phát hiện sâu bệnh hoặc tình trạng thiếu nước, thiếu phân bón ở cây trồng.

Dữ liệu vệ tinh cũng giúp theo dõi biến động rừng, đường bờ biển; hỗ trợ dự báo chính xác hơn nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong lĩnh vực logistics, công nghệ định vị có vai trò quan trọng trong xác định vị trí và tối ưu hoạt động vận chuyển. Việc xử lý dữ liệu lớn còn mở ra những hướng ứng dụng trong y tế, tài chính và quốc phòng.

Những trải nghiệm học tập, nghiên cứu và thực tập tại Đài Loan, Hàn Quốc cũng góp phần giúp Quốc Anh mở rộng góc nhìn về lĩnh vực mình theo đuổi.

Muốn nghiên cứu các thiên hà cách trái đất hàng tỉ năm ánh sáng

Sau khi tốt nghiệp, Quốc Anh dự định tiếp tục học cao học để nghiên cứu chuyên sâu về vật lý thiên văn. Quốc Anh chia sẻ rất hứng thú với các dữ liệu từ các kính thiên văn ngoài không gian như kính viễn vọng James Webb (JWST). "Với dữ liệu này, em có thể tìm hiểu các thiên hà cách chúng ta hàng tỉ năm ánh sáng đã hình thành như thế nào và có liên hệ gì với các thiên hà gần chúng ta, hay đặc biệt là dải ngân hà", Quốc Anh nói.

Quốc Anh mong muốn Việt Nam ngày càng phát triển lĩnh vực thiên văn học và khoa học không gian, qua đó tạo thêm cơ hội để các nhà khoa học, kỹ sư trong nước tham gia những dự án nghiên cứu quốc tế quy mô lớn.

Quốc Anh từng là thủ khoa tuyển sinh đầu vào của Trường ĐH Quốc tế năm 2022 ẢNH: ĐHQT

Một trong những mục tiêu mà nam sinh hướng đến là có thể đại diện Việt Nam tham gia các dự án hợp tác quốc tế về phát triển kính viễn vọng, đóng góp vào những nghiên cứu khoa học chung.

Quốc Anh là một trong những sinh viên đạt thành tích nổi bật tại lễ tốt nghiệp đại học và sau đại học năm 2026 của Trường ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM, diễn ra trong hai ngày 28 và 29.11. Năm nay, trường có 1.763 sinh viên, 133 học viên và 13 nghiên cứu sinh thuộc 12 khoa, bộ môn hoàn thành chương trình đào tạo.