Từng chán ghét việc học, trở thành thủ khoa tốt nghiệp ĐH ở tuổi 27

Hoàng Việt Anh (tỉnh Phú Thọ), sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật vừa trở thành thủ khoa tốt nghiệp khối ngành ngôn ngữ Trường ĐH FPT với điểm GPA 3,51/4,0. Điều đặc biệt so với bạn bè cùng khóa là trước khi học ĐH, Việt Anh từng có 3 năm xuất khẩu lao động, làm thợ cơ khí tại Nhật Bản và bắt đầu học ĐH khi 23 tuổi.

'Sốc' vì công việc chân tay nặng nhọc

Hoàng Việt Anh cho biết trước đây mình từng là một cậu học trò chán ghét việc học. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, Việt Anh quyết định sang Nhật Bản làm việc theo diện thực tập sinh kỹ năng.

"Những năm THPT, thành tích học tập của em không hề tốt, nói đúng ra là em hoàn toàn không thích học. Ngày đó em không hề suy nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ kiếm một công việc để có thể làm ra tiền là xong", Việt Anh kể lại.

Nơi làm việc của Việt Anh khi ở Nhật ẢNH: V.A

Công việc của Việt Anh ở Nhật thuộc ngành cơ khí, cụ thể là đúc kim loại. Thời gian đầu Việt Anh vô cùng sốc khi phải làm những công việc tay chân nặng nhọc đến như vậy.

Mỗi ngày, Việt Anh ra khỏi nhà từ 6 giờ 30 và nhiều hôm phải đến 20-21 giờ đêm mới về đến phòng trọ. Bất kể mùa hè hay mùa đông rét cắt da cắt thịt, Việt Anh và các đồng nghiệp vẫn luôn đầm đìa mồ hôi trước cái nóng như thiêu đốt của lò đúc. Môi trường trong xưởng không chỉ nóng, nhiều bụi và nặng nhọc mà còn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối để đảm bảo an toàn.

"3 năm đó không chỉ cho em trải nghiệm về công việc mà còn thay đổi khá nhiều cách em nhìn nhận cuộc sống. Em phải sống xa gia đình, tự lo cho bản thân, tuân thủ giờ giấc và quy định của công ty, đồng thời chịu trách nhiệm với công việc của mình", Việt Anh bày tỏ.

Sự nghiêm khắc trong môi trường làm việc ở Nhật cũng giúp Việt Anh hình thành tính kỷ luật và cẩn trọng hơn. Nhưng thay đổi lớn nhất là cách mà chàng trai này nhìn nhận về việc học.

"Khi còn đi học, em từng không thực sự hiểu học để làm gì. Đến khi trực tiếp đi làm, trải qua những công việc vất vả và nhìn thấy giới hạn của sức lao động, em bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai. Em tự hỏi nếu 5 hay 10 năm nữa mình vẫn làm công việc này thì cuộc sống sẽ như thế nào, và nếu muốn có nhiều lựa chọn hơn thì mình cần chuẩn bị những gì?", Việt Anh nhớ lại.

Và đó chính là lúc Việt Anh thực sự thấm thía giá trị của việc học. "Em nhận ra tri thức và chuyên môn không chỉ giúp mình có một công việc tốt hơn, mà còn giúp mình có thêm nhiều lựa chọn và khả năng phát triển lâu dài. Chính suy nghĩ đó khiến mong muốn được quay lại học tập ngày càng rõ ràng". Và Việt Anh quyết định trở về Việt Nam và bắt đầu hành trình học ĐH.

Trở thành thủ khoa tốt nghiệp nhờ duy trì sự cố gắng

Trở thành sinh viên ĐH ở tuổi 23, muộn hơn so với lộ trình thông thường của bạn cùng trang lứa là một thử thách khá lớn đối với Việt Anh. Do rời môi trường học tập trong 3 năm nên chàng trai này phải làm quen lại với việc học, bài vở, thi cử và đặc biệt cách học ở ĐH.

"Có những thời điểm em nhìn bạn bè bằng tuổi đã tốt nghiệp, đi làm và bắt đầu sự nghiệp thì cũng có cảm giác mình đang đi sau. Em cũng từng có áp lực rằng vì mình lớn tuổi hơn nên có lẽ phải trưởng thành hơn, học tốt hơn hoặc thể hiện được điều gì đó. Nhưng sau một thời gian, em nhận ra mình không cần phải chứng minh điều đó. Các bạn nhỏ tuổi hơn vẫn có rất nhiều điểm mạnh và có những điều em có thể học hỏi từ các bạn. Vì vậy, em dần tập trung vào việc học của mình thay vì so sánh với người khác", Việt Anh chia sẻ.

Hoàng Việt Anh nhận bằng tại lễ tốt nghiệp ẢNH: V.A

Tuy nhiên, Việt Anh có khác biệt so với bạn trong lớp là đã từng đi làm nên hiểu được giá trị của thời gian và cơ hội được học.

"Em không muốn đi học chỉ để lấy một tấm bằng. Em muốn tận dụng 4 năm ĐH thật sự nghiêm túc. Trong quá trình học, em cố gắng duy trì việc học đều và giữ kỷ luật. Với tiếng Nhật, em học từ vựng, ngữ pháp, luyện nghe nói và chủ động tìm những cơ hội để sử dụng tiếng Nhật trong thực tế. Với các môn khác, em cố gắng hiểu bản chất thay vì chỉ học thuộc. Khi gặp vấn đề chưa hiểu, em chủ động hỏi thầy cô, trao đổi với bạn bè hoặc tự tìm hiểu thêm", Việt Anh kể.

Bên cạnh việc học, thủ khoa khối ngành ngôn ngữ cũng tham gia các cuộc thi và hoạt động có sử dụng tiếng Nhật. Việt Anh từng đạt giải khuyến khích tại một cuộc thi hùng biện tiếng Nhật, được chọn làm phiên dịch cho diễn giả người Nhật tại một talkshow...

"Những trải nghiệm đó có áp lực hơn khá nhiều so với việc học trên lớp, nhưng giúp em biết mình đang thiếu gì và cần cải thiện ở đâu", Việt Anh cho hay.

Học đúng tuổi và đạt thành tích tốt đã không dễ, hành trình đó càng khó khăn hơn với một người bắt đầu học ĐH ở tuổi 23 sau khi 3 năm rời xa sách vở, mưu sinh ở xứ người. Nhưng điều tự hào nhất đối với Việt An không chỉ là danh hiệu thủ khoa, mà là bản thân đã can đảm quay lại giảng đường, bắt nhịp lại với việc học và duy trì sự cố gắng trong suốt 4 năm.

"Nhưng nhìn lại một hành trình, em không thấy 3 năm đi làm ở Nhật khiến mình bị chậm lại. Chính những trải nghiệm và khó khăn ở đó khiến trưởng thành hơn trong tư duy và cách suy nghĩ, để khi trở lại trường, em biết mình học vì điều gì và trân trọng cơ hội đó như thế nào", Việt Anh bày tỏ.

Sau khi tốt nghiệp, Việt Anh được tuyển dụng vào vị trí chuyên viên thiết kế CAD (thiết kế bản vẽ 2D nhà dân dụng Nhật Bản) cho Công ty TNHH HINOKIYA Việt Nam. Công việc có chuyên môn khá khác với ngành ngôn ngữ Nhật đã học, nhưng lại cho Việt Anh cơ hội được tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp có yếu tố Nhật Bản và vận dụng tiếng Nhật trong công việc.

"Sau khi đã từng một lần thay đổi hướng đi và bắt đầu lại ở tuổi 23, hiện tại em muốn tiếp tục giữ tinh thần luôn học thêm những điều mới và chủ động chuẩn bị cho bước tiếp theo của mình. Về lâu dài, em mong muốn có thể tận dụng được nền tảng tiếng Nhật và chuyên môn công việc để phát triển trong một môi trường có yếu tố Nhật Bản và có nhiều cơ hội học hỏi hơn", Việt Anh tâm sự.

Với những người từng bỏ lỡ cơ hội học tập vì một suy nghĩ chưa đủ chín chắn, hoặc vì hoàn cảnh nào đó phải đi làm mưu sinh, sau đó muốn đi học lại, Việt Anh nhắn nhủ: "Đừng tiếc vì mình bắt đầu muộn, chỉ tiếc khi mình có cơ hội mà không bắt đầu. Hãy cứ học hỏi và cố gắng, dù tiến bộ chậm vẫn hơn là không tiến bộ".