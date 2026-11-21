Tháng 9.2023, Toyota Yaris Cross gia nhập thị trường Việt Nam với hai phiên bản máy xăng và hybrid, giá lần lượt 730 triệu và 838 triệu đồng. Tính cả các khoản thuế, phí, chi phí lăn bánh bản xăng thời điểm đó khoảng 830 triệu đồng, trong khi bản hybrid lên tới 950 triệu đồng, tùy khu vực đăng ký.

Toyota Yaris Cross đời 2023 từng có giá niêm yết khá cao, ngang ngửa một số mẫu crossover cỡ trung ẢNH: VĂN PHONG

Sau hơn 3 năm, giá mẫu xe này đã thay đổi đáng kể. Không chỉ xe mới được điều chỉnh giá bán, những chiếc Yaris Cross đời đầu trên thị trường ô tô cũ cũng giảm giá hàng trăm triệu đồng.

Toyota Yaris Cross đời 2023 mất giá bao nhiêu?

Trên thị trường ô tô cũ, Toyota Yaris Cross bản xăng đời 2023 đang được rao bán khoảng 580 triệu đồng, bản hybrid khoảng 610 triệu đồng, tùy tình trạng xe. Như vậy, chủ xe bản máy xăng có thể chịu lỗ khoảng 250 triệu đồng, tương đương khoảng 30,1% giá trị sau hơn 3 năm sử dụng.

Với bản hybrid, mức chênh lệch còn lớn hơn. Từ chi phí lăn bánh khoảng 950 triệu đồng khi mua mới, Yaris Cross hybrid đời 2023 hiện được rao khoảng 610 triệu đồng. Như vậy, khoản tiền chênh lệch lên tới 340 triệu đồng, tương đương 35,8% chi phí ban đầu.

Yaris Cross bản máy xăng, đời 2023 đang có giá bán lại khoảng 580 triệu đồng ẢNH: VĂN PHONG

Đáng chú ý, khi mua mới, bản hybrid có chi phí lăn bánh cao hơn bản xăng khoảng 120 triệu đồng. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm, khoảng cách giá rao của hai phiên bản trong ví dụ trên chỉ còn 30 triệu đồng. Dù vậy, giá giao dịch thực tế còn tùy thuộc vào chất xe, quá trình thương lượng giữa người mua và người bán.

Giá xe mới giảm, Yaris Cross cũ chịu áp lực

Một yếu tố tác động đến giá bán lại của Yaris Cross đời 2023 là Toyota liên tục điều chỉnh giá xe mới. Tháng 1.2024, chỉ hơn 3 tháng sau khi ra mắt, hãng giảm giá niêm yết bản xăng 80 triệu đồng, xuống còn 650 triệu đồng; bản hybrid giảm 73 triệu đồng, còn 765 triệu đồng.

Đến tháng 11.2026, Yaris Cross bản xăng vẫn niêm yết 650 triệu đồng, trong khi bản hybrid có giá 733 triệu đồng sau đợt nâng cấp nhẹ. So với lúc mới gia nhập thị trường, giá xe mới thấp hơn lần lượt 80 triệu và 105 triệu đồng.

Hiện tại, Yaris Cross mới có giá niêm yết 650 - 733 triệu đồng ẢNH: VĂN PHONG

Bên cạnh đó, Toyota thường xuyên áp dụng các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ. Riêng tháng 11.2026, bản xăng được hỗ trợ 50 triệu đồng, còn bản hybrid có ưu đãi quy đổi tối đa khoảng 74 triệu đồng, tùy điều kiện áp dụng. Giá xe mới giảm và chính sách ưu đãi khiến khoảng cách chi phí giữa xe mới với xe đã qua sử dụng thu hẹp, tạo sức ép lên các showroom bán xe cũ.

Như vậy, với các mức giá tham khảo hiện nay, chủ xe Yaris Cross đời 2023 có thể chịu lỗ khoảng 250 - 340 triệu đồng so với chi phí lăn bánh ban đầu.

Lưu ý gì khi mua xe cũ?

Với người tìm mua Yaris Cross đời 2023, giá rao thấp hơn xe mới là lợi thế nhưng không nên chỉ nhìn vào giá. Cần đối chiếu số km sử dụng, lịch sử bảo dưỡng và tình trạng thực tế. Hai chiếc xe cùng đời có thể chênh hàng chục triệu đồng nếu một xe nguyên bản, xe còn lại từng sửa chữa lớn.

Thiết kế nội thất Yaris Cross khá hiện đại nhưng nhiều chi tiết có độ hoàn thiện chưa cao ẢNH: VĂN PHONG

Khi xem xe, người mua nên kiểm tra thân vỏ, khung gầm, khoang động cơ để phát hiện dấu hiệu va chạm, ngập nước. Những hạng mục như lốp, phanh, hệ thống treo và điều hòa cũng cần được đánh giá chi tiết. Nếu thiếu kinh nghiệm, nên nhờ kỹ thuật viên kiểm tra độc lập, tránh mua xe giá thấp nhưng sau đó phải bỏ thêm nhiều tiền sửa chữa.

Riêng bản hybrid, cần kiểm tra tình trạng pin cao áp và hoạt động hệ thống hybrid bằng thiết bị chẩn đoán chuyên dụng. Bên cạnh đó, người mua nên dự trù chi phí sang tên, bảo dưỡng và so sánh tổng số tiền phải trả với xe mới đang được ưu đãi. Nếu khoảng chênh lệch không đáng kể, xe mới có thể là lựa chọn hợp lý hơn.