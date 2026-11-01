Ford Territory đã qua sử dụng 3 năm, chủ xe lỗ bao nhiêu?

Gia nhập thị trường Việt Nam cuối năm 2022, Ford Territory cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng C với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V... Mẫu xe lắp ráp trong nước thu hút sự chú ý nhờ thiết kế bề thế, nội thất rộng và trang bị nhiều công nghệ.

Ford Territory bản Titanium và Titanium X từng có giá lăn bánh hơn 1 tỉ đồng ẢNH: N.Đ.A

Sau khoảng 3 năm, Territory đời 2023 xuất hiện trên thị trường ô tô cũ với giá rao bán thấp hơn hàng trăm triệu đồng so với chi phí mua mới, đặc biệt ở hai phiên bản Titanium và Titanium X.

Ford Territory mất giá hơn 300 triệu đồng sau 3 năm

Thời điểm đầu năm 2023, Ford Territory Titanium có giá niêm yết 899 triệu đồng, trong khi bản Titanium X là 935 triệu đồng. Sau khi cộng các khoản thuế, phí đăng ký, giá lăn bánh tham khảo tại TP.HCM khoảng 1,01 - 1,05 tỉ đồng.

Trên thị trường xe cũ, Territory Titanium đời 2023 hiện được rao khoảng 630 - 660 triệu đồng. So với chi phí lăn bánh ban đầu, mức chênh lệch lên tới 350 - 380 triệu đồng, tương đương 34,7 - 37,6%.

Territory Titanium X đời 2023 được rao khoảng 680 - 710 triệu đồng. So với chi phí lăn bánh 1,05 tỉ đồng, mức chênh lệch là 340 - 370 triệu đồng, tương đương 32,4 - 35,2%.

Như vậy, cả hai phiên bản có mức mất giá hơn 300 triệu đồng sau khoảng 3 năm. Bản Titanium X có tỉ lệ giảm thấp hơn đôi chút, nhưng giá trị còn phụ thuộc vào số ki-lô-mét trên ODO, tình trạng xe và lịch sử bảo dưỡng, sử dụng... hay còn gọi là chất xe.

Ưu điểm của Territory nằm ở kích thước lớn và không gian nội thất rộng rãi ẢNH: N.Đ.A

Đáng chú ý, Territory từng được đại lý giảm giá mạnh trong năm 2023. Có thời điểm, bản Titanium được ưu đãi đến 105 triệu đồng, Titanium X giảm khoảng 95 triệu đồng; khách mua xe còn được hưởng chính sách giảm lệ phí trước bạ. Do đó, khoản tiền chủ xe thực mất có thể thấp hơn phép tính từ giá lăn bánh chưa trừ ưu đãi. Mức rao bán xe cũ cũng chưa phải giá giao dịch thực tế khi "xuống" tiền.

Ngoài ra, Territory đã có phiên bản nâng cấp giữa vòng đời từ năm 2025 với thiết kế thay đổi. Điều này mang đến thêm lựa chọn cho người mua, nhưng chưa đủ cơ sở để xem là nguyên nhân trực tiếp khiến xe đời 2023 giảm giá.

Ford Territory cũ có còn đáng cân nhắc?

Ở tầm giá từ 630 triệu đồng, Territory có lợi thế về không gian và trang bị. Xe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 4.630 x 1.935 x 1.706 (mm), chiều dài cơ sở 2.726 mm, phù hợp nhu cầu đi lại của gia đình.

Hai phiên bản Titanium và Titanium X đều có màn hình đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí 12,3 inch, điều hòa tự động hai vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và camera 360 độ. Xe còn có kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Bản Titanium X nổi bật hơn với mâm 19 inch và ghế trước có thông gió.

Không gian nội thất Territory khá hiện đại và trau chuốt ẢNH: N.Đ.A

Về vận hành, Territory dùng động cơ xăng EcoBoost 1.5 lít tăng áp, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt và dẫn động cầu trước. Cấu hình phù hợp đi lại hàng ngày, nhưng người mua nên lái thử ở đường phố và đường trường để đánh giá phản hồi hộp số, hệ thống treo.

Một số trải nghiệm thực tế đánh giá hệ thống treo êm khi đi phố nhưng có thể tạo cảm giác bồng bềnh khi chạy nhanh.

Tuy nhiên, mua ô tô đã qua sử dụng không nên chỉ nhìn vào giá bán và trang bị. Với Territory đời 2023, người mua cần kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, tình trạng động cơ, hộp số, hệ thống điện tử, gầm xe và dấu hiệu đâm đụng hoặc ngập nước. Xe có ODO thấp nhưng thiếu thông tin sử dụng minh bạch cũng cần được thẩm định cẩn thận.

Một lưu ý khác là chương trình triệu hồi 816 chiếc Territory sản xuất từ ngày 5.12.2022 đến 30.1.2023 để kiểm tra mối hàn giá đỡ trụ lái. Không phải mọi xe đời 2023 đều thuộc diện ảnh hưởng; người mua nên tra cứu số VIN và xác nhận xe đã được khắc phục tại đại lý Ford nếu nằm trong danh sách.

Nhìn nhận khách quan, Territory 2023 là lựa chọn có thể cân nhắc với gia đình ưu tiên không gian rộng, nhiều tiện nghi và mức giá dễ tiếp cận hơn xe mới. Dù vậy, để khoản tiết kiệm ban đầu không biến thành chi phí sửa chữa, việc kiểm tra kỹ tình trạng thực tế của từng xe vẫn là yếu tố quyết định.