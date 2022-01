TP.HCM: Phát hiện 2 quản lý tàng trữ ma túy tại quán karaoke ở Q.8

Ngày 1.1.2022, Công an Q.8 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Trương Hoài Tây (35 tuổi, trú Vĩnh Long) và Mai Thị Lan (26 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, khoảng 18 giờ ngày 28.12, Công an Q.8 tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Cô Ba SG trên QL50 (P.5, Q.8). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Tây và Lan (quản lý của quán karaoke) đang đứng ở khu vực quầy lễ tân có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trên người của 2 quản lý tàng trữ ma túy.

Cụ thể, lực lượng chức năng thu giữ 5 viên nén dạng ma túy tổng hợp với trọng lượng 2,576 gr, 1 túi chứa 1,9 gr ma túy loại Ketamin cùng 2 điện thoại di động. Qua kiểm tra nhanh các nhân viên tại quán, công an còn phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính ma túy.





Trước đó, tối 4.12.2021, Công an Q.8 cũng kiểm tra đột xuất quán karaoke này và phát hiện có 15 khách đang hát karaoke. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm của cơ sở này với các lỗi: Hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; Kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép theo quy định; Không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng; Không kiểm tra bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy định kỳ.

Công an Q.8 cũng đã đề xuất UBND Q.8 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở kinh doanh trên với tổng số tiền là 62.900.000 đồng.

Trong thời gian tới, Công an Q.8 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán.