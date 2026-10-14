TP.HCM an táng liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968: Cuộc trở về vĩ đại nhất trong thời bình

Hơn nửa thế kỷ sau ngày lịch sử "vui sao nước mắt lại trào" (30.4.1975), người dân TP.HCM lại có dịp đứng hai bên đường, chào đón những người anh hùng của Tổ quốc.

Không ai muốn bỏ lỡ

Khung giờ đoàn xe "đặc biệt" đi qua nhiều tuyến đường, dự kiến vào khoảng từ 7 giờ đến 10 giờ. Nhưng từ 5 giờ sáng, nhiều người dân đã tập trung tại nhiều vị trí bên đường, với trang phục phù hợp, tay cầm nhành hoa tươi trắng.

Việc mưu sinh của buổi sáng ngày 14.10 được tạm gác lại. Những lo toan cơm áo gạo tiền cũng được tạm quên đi. Nhường chỗ cho một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, dân tộc: chào đón những người con thân yêu của Tổ quốc về với vòng tay người thân.

Với nhiều người, đêm trước đó gần như là một đêm không ngủ. Mặc dù trên các nhóm Zalo cộng đồng, buổi tối trưởng nhóm động viên các thành viên ngủ sớm để sáng mai có mặt trước giờ xe đến, nhưng tâm trạng nôn nao khiến có người gần như thức trắng.

Sáng 14.10, TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thực hiện di quan các hài cốt liệt sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Các anh đến kìa!". Một người nhìn thấy chiếc xe đầu tiên từ xa, đã thông báo cho cả nhóm. Trước đó, mọi người tranh thủ trò chuyện, nhưng khi xe gần đến chỉ còn không khí im lặng, trang nghiêm, kính cẩn nghiêng mình và nước mắt bắt đầu rơi.

Những thước phim ghi lại sự kiện có một không hai này, rồi sẽ được chiếu đi chiếu lại đến nhiều năm sau. Thế nhưng, những người có mặt xem trực tiếp đoàn xe an táng liệt sĩ, đều hiểu rằng mình đã rất may mắn khi được sống trong thời khắc lịch sử này của dân tộc.

Niềm vinh dự khi được đại diện cho hơn 100 triệu người dân Việt Nam, đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng, khiến họ cảm thấy hạnh phúc.



Hội viên Hội Cựu công an nhân dân và Cựu chiến binh phường Tăng Nhơn Phú, đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ, sáng 14.10 ẢNH: THANH BÌNH

Kể từ khi Báo Thanh Niên đăng tin ngày, giờ và lộ trình đoàn xe của lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, nơi hàng chục ngàn đồng đội các anh đang chờ. Không ai bảo ai, nhiều bạn đọc đã nhanh chóng chia sẻ thông tin đến nhiều người khác. Cảm động hơn với lời nhắn kèm theo: "Hẹn gặp vào sáng 14.10 nhé".

Tiễn đưa liệt sĩ bằng tình yêu Tổ quốc

Trong số những người ra đường đón liệt sĩ sáng hôm nay, có đủ nghề nghiệp, độ tuổi, trang phục. Cùng với màu áo xanh của đoàn viên thanh niên, không bao giờ thiếu màu áo xanh "huyền thoại", của những cựu chiến binh đã ở vào cái tuổi "xưa nay hiếm".

Họ đến từ rất sớm, mong ngóng đón tiễn những đồng đội đã cùng nhau đi qua một thời lửa đạn. Người được trở về trong ca khúc khải hoàn, không quên những bạn chiến đấu còn nằm lại nơi chiến trường.

Người dân TP.HCM đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cũng không thiếu những người từng một thời ở phía bên kia chiến tuyến. Tất cả giờ đây đều hướng về những người lính, đang trở về trong hình hài của Tổ quốc. Bởi tất cả đều là người máu đỏ da vàng, người con của dân tộc Việt Nam. Sống chung một mái nhà, cùng hít thở bầu không khí của hòa bình, độc lập, tự do.

Chính quyền các phường nằm trên những tuyến đường đoàn xe "đặc biệt" này đi qua, cũng sớm phát thông báo mời nhân dân tham gia đưa tiễn liệt sĩ, cùng với lời dặn đầy cảm xúc: "Luôn cầm trên tay bông hoa tươi màu trắng".

Đoàn thể địa phương cũng chu đáo không kém. Chủ động đặt số lượng lớn hoa để sáng sớm kịp phát cho từng hội viên tham dự. Nhiều mạnh thường quân trao tặng hàng ngàn bông hoa. Nhờ đó những người không kịp mua hoa vẫn có hoa tươi trên tay.

731 liệt sĩ Tết Mậu Thân 1968 đã yên nghỉ ở Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Trong những dịp này, nghĩa cử cao đẹp lại càng lên ngôi. Lượng hoa tiêu thụ tăng đột biến, dù các cửa hàng đã chuẩn bị trước vẫn bị "cháy hàng". Vậy nhưng không hề có chuyện nâng giá, ngược lại còn là câu chuyện cảm động xung quanh bông hoa trắng.

Một bác gái bán vé số dạo hỏi mua hoa tươi, thay vì bán như thị trường thì người chủ shop đã tặng hẳn cho bác. Một anh "shipper", gửi xe gắn máy và cả thùng hàng để tham gia tiễn đưa liệt sĩ, cũng được chủ bãi xe hào phóng cho gửi miễn phí. Những phẩm chất tốt đẹp nhất của người Việt Nam, trong hoàn cảnh này lại càng tỏa sáng rực rỡ.

Trường tiểu học Tăng Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), thường xuyên kể chuyện Bác Hồ, giáo dục lòng yêu nước cho học sinh ẢNH: THANH BÌNH

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, còn là dịp để giáo dục lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn.



Trong tiết chào cờ đầu tuần trước đó 2 ngày, nhiều trường học ở TP.HCM đã tận dụng, để giúp học sinh ôn lại tinh thần "sống chiến đấu, chết vinh quang", của các anh hùng liệt sĩ. Nhấn mạnh đến trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã và đang diễn ra, tiếp tục đưa những người con nước Việt trở về với đất mẹ.