TP.HCM cấm đường khu trung tâm 2 ngày cuối tuần cho giải marathon

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa thông báo cấm đường, điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều tuyến đường khu vực trung tâm nhằm phục vụ VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2026.

Theo đó, việc cấm và hạn chế phương tiện sẽ diễn ra trong nhiều khung giờ khác nhau, tập trung từ đêm 21 đến sáng 22.3, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại tại khu vực quận 1 (cũ) và Thủ Thiêm.

Đường Lê Duẩn, đoạn từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Đinh Tiên Hoàng cấm đường từ 20 giờ ngày 20.3 đến 23 giờ ngày 22.3 ẢNH: NHẬT THỊNH





Cấm đường Trương Định, Lê Duẩn

Tại khu vực xuất phát trên đường Trương Định (đoạn Nguyễn Du - Nguyễn Thị Minh Khai), cơ quan chức năng cấm đường từ 0 giờ ngày 21.3 đến 7 giờ ngày 22.3.

Khu vực về đích trên đường Lê Duẩn (đoạn Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đinh Tiên Hoàng) cấm đường từ 20 giờ ngày 20.3 đến 23 giờ ngày 22.3; đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Thị Minh Khai) bị hạn chế lưu thông.

Người dân có thể di chuyển qua các tuyến thay thế như Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng 8, Đinh Tiên Hoàng… theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.



Riêng khu vực Thảo Cầm Viên Sài Gòn vẫn mở cửa đón khách, người dân vào cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai theo hướng dẫn.

Từ 23 giờ 55 ngày 21.3 đến 7 giờ 30 ngày 22.3, cấm xe 2 bánh lưu thông làn hỗn hợp trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Hải Thượng Lãn Ông đến hầm vượt sông Sài Gòn).

Các phương tiện có thể lựa chọn lộ trình thay thế qua Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Nguyễn Trãi hoặc Hồng Bàng để kết nối vào Trần Hưng Đạo.

Nhiều đường trung tâm hạn chế lưu thông

Trong thời gian diễn ra giải, hàng loạt tuyến đường trung tâm như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Võ Văn Kiệt… sẽ được tổ chức lại giao thông, hạn chế xe theo từng khung giờ phục vụ các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km.

Các vận động viên xuất phát từ khu vực công viên Tao Đàn, di chuyển qua trung tâm quận 1 cũ, dọc các trục đường lớn và sang khu đô thị Thủ Thiêm trước khi quay về đích tại đường Lê Duẩn.

Lực lượng chức năng sẽ điều tiết linh hoạt, cho phép phương tiện lưu thông trên phần đường còn lại.

Trong thời gian này, người dân khi lưu thông qua khu vực trung tâm cần lưu ý tránh di chuyển vào khu vực quận 1 cũ và Thủ Thiêm từ nửa đêm đến sáng 22.3. Chủ động theo dõi lộ trình nếu có kế hoạch đi chơi, đi làm sớm cuối tuần.

CSGT cũng khuyến cáo người dân cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng và hệ thống báo hiệu giao thông. CSGT sẽ điều chỉnh phương án phân luồng tùy theo tình hình thực tế nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân.

Sau giải marathon, TP.HCM tiếp tục tổ chức Ngày chạy Olympic vào sáng 23.3 tại khu vực trung tâm. Sự kiện diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ, xuất phát tại công viên 30 Tháng 4, đi qua các tuyến Lê Duẩn, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ… trước khi quay về điểm xuất phát.

Một số tuyến đường khu vực này sẽ tiếp tục được điều chỉnh giao thông để phục vụ chương trình.

CSGT khuyến cáo người dân điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức giải chạy và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026 cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế vào thời điểm diễn ra các hoạt động trên, CSGT sẽ tổ chức điều chỉnh công tác hướng dẫn, phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân.