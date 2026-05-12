TP.HCM cấm xe khu trung tâm để tổ chức giải chạy đêm, người dân đi lại thế nào?

Vũ Phượng
12/05/2026 11:37 GMT+7

TP.HCM cấm xe, hạn chế lưu thông nhiều tuyến đường trung tâm từ tối 16 đến rạng sáng 17.5 để phục vụ giải chạy đêm. Người dân đi lại thế nào?

Nhằm phục vụ công tác tổ chức giải chạy đêm tại trung tâm TP.HCM, Phòng CSGT Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh giao thông, hạn chế và cấm xe lưu thông trên nhiều tuyến đường từ tối 16.5 đến rạng sáng 17.5.

Theo đó, từ 20 giờ ngày 16.5 - 5 giờ 30 ngày 17.5, lực lượng chức năng sẽ tạm ngưng xe lưu thông trên đường Trương Định, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai để thi công khu vực xuất phát và về đích tại công viên Tao Đàn.

Người dân có thể di chuyển theo lộ trình thay thế: đường Trương Định → đường Nguyễn Du → đường Cách Mạng Tháng 8 → đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Trương Định.

Đáng chú ý, từ 23 giờ 45 ngày 16.5 đến 3 giờ 45 ngày 17.5, làn hỗn hợp ven bờ sông trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ đường Huỳnh Mẫn Đạt đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Pasteur sẽ cấm xe 2 bánh lưu thông theo hướng từ phường Chợ Quán đi phường Sài Gòn để phục vụ giải chạy.

Lộ trình thay thế được hướng dẫn gồm: Võ Văn Kiệt → Huỳnh Mẫn Đạt → Trần Hưng Đạo và tiếp tục di chuyển về các hướng khác.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường trung tâm thuộc lộ trình các cự ly 5 km, 10 km và 21 km cũng sẽ bị hạn chế xe lưu thông trong khung giờ tổ chức giải chạy.

Các tuyến đường bị hạn chế lưu thông gồm Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch, Công Xã Paris, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm…

Trong đó, cự ly 21 km xuất phát lúc 23 giờ 55 ngày 16.5 và kết thúc lúc 3 giờ 25 ngày 17.5; cự ly 10 km xuất phát lúc 0 giờ 20 và đóng đường lúc 2 giờ 20; cự ly 5 km xuất phát lúc 0 giờ 35 và kết thúc lúc 1 giờ 35 cùng ngày.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực tổ chức giải chạy cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông để bảo đảm an toàn.

Cơ quan chức năng cho biết sẽ chủ động điều chỉnh phương án phân luồng phù hợp tình hình thực tế nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

