Thời sự

TP.HCM chốt thời điểm giao mặt bằng dự án Rạch Chiếc, Bình Quới - Thanh Đa

Sỹ Đông
02/06/2026 19:29 GMT+7

Trong tháng 10.2026, TP.HCM sẽ bàn giao mặt bằng dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc và Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (phường Bình Trưng) và dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa (phường Bình Quới).

Hiện chính quyền địa phương đã hoàn tất việc gửi thông báo thu hồi đất đến người dân, tổ chức. TP.HCM dự kiến đến tháng 10.2026 sẽ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu để tổ chức thi công.

Các phần việc sắp tới gồm đo đạc, kiểm đếm, xác định hiện trạng nhà đất; lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để lấy ý kiến người dân trước khi ban hành. Tiếp đó, chính quyền địa phương sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Hơn 4.860 thửa đất thuộc diện thu hồi để triển khai dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng hướng dẫn chính quyền địa phương việc bố trí quỹ nhà, quỹ nền tái định cư phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. 

Chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án theo kế hoạch; bảo đảm chuyển kinh phí đầy đủ, kịp thời theo tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc và Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa đều do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, triển khai theo hình thức đối tác công - tư.

Trong đó, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có tổng diện tích hơn 186 ha, tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỉ đồng. Trong đó, sân vận động trung tâm với sức chứa 70.000 chỗ ngồi là hạng mục then chốt.

Quần thể dự án còn có các hạng mục như nhà thi đấu và trung tâm thể thao trong nhà, khu tổ hợp thể thao cộng đồng và khu phục vụ vận động viên, huấn luyện viên, không gian công cộng và dịch vụ đô thị, trung tâm hội nghị và khách sạn… Chính quyền địa phương xác định cần thu hồi đất gần 900 trường hợp.

Trong khi đó, dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa triển khai trên khu đất hơn 423 ha, tổng vốn đầu tư gần 99.000 tỉ đồng. Nơi đây được quy hoạch làm nơi sinh sống cho khoảng 54.000 người, với hạ tầng đồng bộ, đầy đủ tiện ích thương mại - dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao, du lịch, khách sạn, văn phòng, công viên, cây xanh và bến du thuyền... Theo thống kê của UBND phường Bình Quới, tổng cộng 4.866 thửa đất thuộc diện thu hồi.

Lộ diện nhà đầu tư chiến lược đăng ký dự án Bình Quới - Thanh Đa

Sau khi UBND TP.HCM thông báo công khai việc tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, chỉ có liên danh Tập đoàn Sun Group nộp hồ sơ.

