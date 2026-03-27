Cuộc sống tạm bợ bên trong Khu thể thao Rạch Chiếc chờ ngày hồi sinh

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được kỳ vọng trở thành tổ hợp thể thao hiện đại sau hơn 30 năm hoang hóa nay chờ ngày hồi sinh.
Trong lúc chờ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư xây dựng thành khu liên hợp thể dục thể thao hiện đại bậc nhất Việt Nam, theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên hiện trạng bên trong dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc vẫn còn hoang hóa, cỏ dại um tùm, nhà tạm xập xệ và ao tù bốc mùi.
Tình trạng nhếch nhác này là hệ quả tất yếu của quy hoạch "treo" hơn 3 thập kỷ qua (dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc có chủ trương đầu tư vào năm 1994, với tổng vốn dự kiến gần 15.000 tỉ đồng).
Phần lớn diện tích dự án thể thao Rạch Chiếc hiện vẫn bị bỏ hoang, dù chỉ cách trung tâm TP.HCM hơn 3,5 km. Cảnh quan nơi đây còn hoang sơ với nhiều bãi đất rộng, ao hồ và nhà tạm, đối lập rõ rệt với các khu vực lân cận như Thảo Điền, An Phú, nơi tập trung dày đặc những công trình hiện đại, sôi động.
Vào cuối tháng 2.2026, tại hội nghị tổng kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3.2026, lãnh đạo phường Bình Trưng cho hay dự án đã có phê duyệt quy hoạch 1/500 với diện tích khoảng 168 ha. Phường đang phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị công tác thu hồi đất, chuẩn bị quỹ đất xây dựng nhà tái định cư.
Lãnh đạo phường Bình Trưng cũng đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn chỉnh hồ sơ để phê duyệt dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; HĐND TP.HCM đưa dự án vào danh mục được phép khảo sát, đo đạc trước.
Trước đó ngày 15.1.2026, UBND TP.HCM và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án hạ tầng trọng điểm quần thể Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, với tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỉ đồng. Dự án thiết kế nhiều khu chức năng tổng hợp, trong đó đặc biệt là sân vận động trung tâm có sức chứa 65.000 - 75.000 chỗ, tiêu chuẩn tổ chức SEA Games, ASIAD... Nguồn vốn thực hiện dự án do nhà đầu tư tự huy động 100%, không sử dụng ngân sách.
