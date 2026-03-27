Cuộc sống tạm bợ bên trong Khu thể thao Rạch Chiếc chờ ngày hồi sinh

Trong lúc chờ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư xây dựng thành khu liên hợp thể dục thể thao hiện đại bậc nhất Việt Nam, theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên hiện trạng bên trong dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc vẫn còn hoang hóa, cỏ dại um tùm, nhà tạm xập xệ và ao tù bốc mùi.

Tình trạng nhếch nhác này là hệ quả tất yếu của quy hoạch "treo" hơn 3 thập kỷ qua (dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc có chủ trương đầu tư vào năm 1994, với tổng vốn dự kiến gần 15.000 tỉ đồng).

Được kỳ vọng hình thành một khu liên hợp thể dục thể thao hiện đại, song đến nay phần lớn diện tích vẫn là những bãi đất với cỏ dại mọc um tùm xen lẫn các ao hồ. Rải rác trong khu vực là những căn nhà tạm bợ của các hộ dân thuộc diện quy hoạch treo suốt nhiều năm qua ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Phần lớn diện tích dự án thể thao Rạch Chiếc hiện vẫn bị bỏ hoang, dù chỉ cách trung tâm TP.HCM hơn 3,5 km. Cảnh quan nơi đây còn hoang sơ với nhiều bãi đất rộng, ao hồ và nhà tạm, đối lập rõ rệt với các khu vực lân cận như Thảo Điền, An Phú, nơi tập trung dày đặc những công trình hiện đại, sôi động.

Theo đề xuất, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc khi hình thành sẽ trở thành nơi tổ chức các giải thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và nhiều giải đấu quốc tế khác ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Vào cuối tháng 2.2026, tại hội nghị tổng kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3.2026, lãnh đạo phường Bình Trưng cho hay dự án đã có phê duyệt quy hoạch 1/500 với diện tích khoảng 168 ha. Phường đang phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị công tác thu hồi đất, chuẩn bị quỹ đất xây dựng nhà tái định cư.

Lãnh đạo phường Bình Trưng cũng đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn chỉnh hồ sơ để phê duyệt dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; HĐND TP.HCM đưa dự án vào danh mục được phép khảo sát, đo đạc trước.

Nhiều năm qua, Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc vẫn chỉ là một khoảng đất rộng, nhà cửa xập xệ, cỏ dại và cây bụi mọc um tùm, che lấp cả lối đi cũ, xen lẫn là các ao tù nước đọng bốc mùi ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó ngày 15.1.2026, UBND TP.HCM và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án hạ tầng trọng điểm quần thể Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, với tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỉ đồng. Dự án thiết kế nhiều khu chức năng tổng hợp, trong đó đặc biệt là sân vận động trung tâm có sức chứa 65.000 - 75.000 chỗ, tiêu chuẩn tổ chức SEA Games, ASIAD... Nguồn vốn thực hiện dự án do nhà đầu tư tự huy động 100%, không sử dụng ngân sách.

Dự án đình trệ hơn 30 năm chủ yếu do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, thay đổi quy hoạch và các thủ tục pháp lý, cùng với khó khăn trong kêu gọi đầu tư, khiến tiến độ kéo dài

Chỉ cách trung tâm TP.HCM hơn 3,5 km, nhưng cảnh quan Rạch Chiếc lại trái ngược hoàn toàn với khu vực lân cận như Thảo Điền hay An Phú, nơi tập trung các khu đô thị cao cấp, cao ốc hiện đại và hoạt động thương mại sầm uất ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đến nay vẫn còn một số hộ dân tiếp tục sinh sống trong các căn nhà xuống cấp, chật vật chờ đợi ngày dự án được triển khai để nhận bồi thường và tái định cư ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một số khu đất được người dân tận dụng tạm thời làm kho bãi, sân bóng, hồ câu cá hoặc khu tập luyện thể thao ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những dãy nhà tạm bợ với mái tôn, chủ yếu là nhà trọ phục vụ công nhân, người lao động nhập cư tại các công trường xung quanh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong dự án trở nên nhếch nhác, nhiều khu nhà bị bỏ hoang, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng về một đô thị thể thao hiện đại ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều năm qua, nhiều khu nhà trọ mọc lên trong vùng quy hoạch treo, như một hệ quả tất yếu của sự chậm trễ kéo dài. Những dãy nhà trọ xập xệ là minh chứng cho cuộc sống chật vật, tạm bợ nhưng buộc phải thích nghi của hàng trăm lao động nhập cư ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bà Trần Thị Hồng (80 tuổi), sinh sống trong khu vực dự án suốt nhiều năm, cho biết gia đình bà đã ở đây gần 20 năm. Điều bà mong mỏi nhất là dự án sớm được triển khai và được đền bù thỏa đáng. “Chúng tôi xác định nằm trong quy hoạch thì sớm muộn cũng phải đi. Chỉ cần nhà nước và chủ đầu tư bồi thường, hỗ trợ tái định cư ổn định là người dân sẵn sàng bàn giao mặt bằng”, bà Hồng chia sẻ

Rải rác bên trong dự án là những căn nhà tạm bợ, nơi một số hộ dân và lao động nhập cư sinh sống trong điều kiện thiếu thốn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đáng chú ý, tình trạng xả rác sinh hoạt diễn ra phổ biến, từ túi nilon, chai nhựa đến các loại phế thải bị vứt bừa bãi, lâu ngày tích tụ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và đời sống người dân xung quanh ẢNH: NGỌC DƯƠNG