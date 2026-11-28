UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ theo Nghị quyết 100/2026 của HĐND TP.HCM.

Đối tượng được xem xét gồm những người có quá trình công tác tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trước ngày 30.6.2026 và nghỉ việc khi thực hiện sắp xếp; hoặc tiếp tục giữ chức danh đến ngày 31.12.2026 nhưng phải nghỉ do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ.

Chính sách cũng áp dụng đối với một số chức danh như Bí thư Chi đoàn Thanh niên khu phố, ấp; trưởng chi hội đoàn thể khác và Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố, ấp thuộc diện nghỉ công tác do địa phương chủ động kiện toàn nhân sự.

Người hoạt động không chuyên trách ở khu phố tại phường Phú Nhuận (TP.HCM) phổ biến các chính sách mới của thành phố ẢNH: CTV

Đáng chú ý, những trường hợp đã được giải quyết hoặc thuộc diện giải quyết chế độ theo điều 10 Nghị định 154/2025 của Chính phủ không được hưởng trùng chính sách này. UBND các phường, xã, đặc khu phải ưu tiên rà soát nhóm đủ điều kiện hưởng chế độ theo nghị định của Chính phủ trước, sau đó mới xem xét các trường hợp còn lại theo Nghị quyết 100/2026 của HĐND TP.HCM.

Về quy trình thực hiện, UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, rà soát thời gian công tác, mức phụ cấp, xác định đối tượng và lập danh sách người hoạt động không chuyên trách đủ điều kiện hưởng chính sách.

Sau đó, địa phương phối hợp Đảng ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp xem xét, thẩm định, thống nhất danh sách. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu ban hành quyết định phê duyệt danh sách người được hưởng trợ cấp.

Theo kế hoạch, các địa phương phải hoàn thành việc lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính trước ngày 15.12; ban hành quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện chậm nhất ngày 31.12. Việc chi trả trợ cấp phải kết thúc trước ngày 31.3.2027.

Cách tính trợ cấp người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc

Về mức hưởng, Nghị quyết 100/2026 của HĐND TP.HCM quy định trợ cấp một lần theo thời gian công tác, mức phụ cấp và khoảng thời gian còn lại đến tuổi nghỉ hưu.

Cụ thể, người chưa đến tuổi nghỉ hưu, có dưới 5 năm công tác được hưởng khoản trợ cấp bằng 0,8 lần phụ cấp hằng tháng nhân với số tháng công tác; thêm khoản trợ cấp bằng 1,5 lần phụ cấp hằng tháng cho mỗi năm công tác và 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm.

Đối với người có từ đủ 5 năm công tác trở lên và còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, khoản trợ cấp thứ nhất được tính bằng 0,8 lần phụ cấp hằng tháng nhân với số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu. Ngoài ra, người lao động được hưởng khoản trợ cấp 1,5 lần phụ cấp cho mỗi năm công tác và 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm.

Các phường, xã ở TP.HCM trao quyết định nhân sự cho người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp sau khi sắp xếp lại ẢNH: CTV

Trường hợp có từ đủ 5 năm công tác trở lên, còn từ đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, khoản trợ cấp thứ nhất được tính bằng 0,8 lần phụ cấp hằng tháng nhân với 60 tháng. Hai khoản trợ cấp còn lại được tính tương tự nhóm trên.

Riêng người đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động được nhận trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hằng tháng.

Đối với trường hợp từng là cán bộ, công chức cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025, sau đó được bố trí giữ chức danh không chuyên trách ở khu phố, ấp, mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp là tiền lương tháng liền kề trước khi chuyển sang giữ chức danh mới.

Thời gian công tác được tính gồm thời gian giữ chức danh không chuyên trách tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang, nếu chưa hưởng trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội một lần hoặc chế độ phục viên, xuất ngũ.

Mức phụ cấp làm căn cứ tính trợ cấp là mức hưởng tại tháng 6.2026. Thời gian công tác có tháng lẻ từ 1 đến đủ 6 tháng được tính bằng nửa năm; trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được làm tròn thành một năm.