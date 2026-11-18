Hướng đến kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 năm 2026, sáng 18.11, tại Đường sách TP.HCM diễn ra lễ khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm tôn vinh các giá trị di sản, giới thiệu lịch sử, văn hóa Sài Gòn - TP.HCM đến người dân và du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tiết mục văn nghệ mở màn lễ khai mạc Ảnh: KHÁNH DUY

Bà Ngô Hải Yến - Phó chủ tịch UBND P.Sài Gòn phát biểu tại buổi lễ Ảnh: KHÁNH DUY

Mở đầu lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Sài Gòn - kết nối di sản, lan tỏa bản sắc". Các tiết mục tái hiện truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, qua đó khắc họa những giá trị văn hóa được tiếp nối qua các thế hệ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Hải Yến, Phó chủ tịch UBND P.Sài Gòn, cho biết địa phương hiện có 17 di tích được xếp hạng, gồm 6 di tích cấp quốc gia và 11 di tích cấp thành phố, cùng nhiều công trình kiến trúc, không gian văn hóa gắn với quá trình hình thành và phát triển của Sài Gòn - TP.HCM.

Theo bà Yến, mỗi di tích, công trình đều lưu giữ những câu chuyện lịch sử và dấu ấn văn hóa riêng, góp phần tạo nên bản sắc của vùng đất Sài Gòn. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn lực trong quá trình xây dựng địa phương hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Ông Bùi Xuân Cường - Bí thư Đảng ủy P.Sài Gòn tham quan triển lãm ảnh Ảnh: KHÁNH DUY

Các tác phẩm nghệ thuật tại không gian Đường sách TP.HCM ngày khai mạc 18.11 Ảnh: KHÁNH DUY

Các em học sinh đến với Đường sách TP.HCM mừng Ngày Văn hóa Việt Nam Ảnh: KHÁNH DUY

Các đoàn viên thanh niên đến với sự kiện Ảnh: KHÁNH DUY

Bà cũng nhấn mạnh văn hóa không chỉ hiện diện trong di tích, công trình kiến trúc mà còn được thể hiện qua nếp sống, cách ứng xử, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng.

Dịp này, P.Sài Gòn và Đường sách TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động như triển lãm ảnh Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa; chương trình Văn hóa Việt Nam qua những trang sách. Đáng chú ý, chương trình Ngày hội sách và văn hóa đêm dự kiến diễn ra từ ngày 27 - 29.11. Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen cũng sẽ biểu diễn tại sân khấu A của Đường sách TP.HCM vào các tối 30.11, 4.12, 5.12 và 6.12.

Nhiều hoạt động tại các bảo tàng

Nhân dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức họp báo, công bố kết quả cuộc thi tuyển chọn thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của bảo tàng. Giải nhất thuộc về tác giả Đỗ Trọng Đạt (xã An Phước, TP.Đồng Nai). Ban tổ chức cũng trao 4 giải khuyến khích cho các cá nhân, nhóm tác giả đến từ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM và Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng Phạm Thành Nam (giữa, đeo kính) và ban giám khảo trao thưởng cho các tác giả đoạt giải

Ảnh: H.QUẾ

Từ ngày 20.11, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM sẽ kéo dài khung thời gian mở cửa từ 17 giờ đến 20 giờ phục vụ khách tham quan và tổ chức nhiều sự kiện chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam Ảnh: QUỲNH TRÂN

Trong khi đó, từ ngày 20.11, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM kéo dài thời gian mở cửa buổi tối, từ 17 giờ đến 20 giờ, phục vụ khách tham quan. Bảo tàng đồng thời tổ chức triển lãm mỹ thuật TP.HCM - văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai tại bảo tàng và khu vực ngoài trời công viên Lam Sơn, từ ngày 20 - 24.11.

Trước đó, ngày 19.11, bảo tàng khai mạc không gian trưng bày, giới thiệu sưu tập tác phẩm do bà Thụy Khuê và ông Lê Tất Luyện hiến tặng năm 2025. Chiều 23.11, tọa đàm "Phát triển mỹ thuật TP.HCM trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa" cũng sẽ được tổ chức tại đây.