TP.HCM có hơn 11 triệu xe cá nhân, đường phố tăng gấp đôi mới đủ chỗ chạy

Ngày 11.9, Báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải cuộc thi Lắng nghe người dân hiến kế lần 6 và talkshow Giao thông đột phá cho siêu đô thị TP.HCM.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, sau khi sáp nhập, TP.HCM có cơ hội lớn để đồng bộ hạ tầng giao thông và xây dựng, hướng tới một siêu đô thị hiện đại, văn minh và bền vững.

Với lợi thế có đủ 5 loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, cảng biển và đường thủy, TP.HCM đang dần định hình vai trò kết nối liên vùng, cả nước và quốc tế.

Trong đó, các tuyến vành đai là động lực quan trọng. Về tiến độ, Vành đai 2 dự kiến sẽ thông suốt vào cuối năm nay; Vành đai 3 sẽ hoàn thành thông xe cùng thời điểm; Vành đai 4 sẽ được khởi công đầu tư trong năm tới.

"Đây là những trục xương sống giúp tháo gỡ ách tắc, tạo ra dòng chảy thông suốt cho cả giao thông đô thị lẫn giao thương vùng", ông An nói thêm.

Các diễn giả tham gia talkshow Giao thông đột phá cho siêu đô thị TP.HCM do Báo Người Lao Động tổ chức ẢNH: BTC

Riêng đường sắt đô thị, TP.HCM đã quy hoạch 10 tuyến metro, trong đó tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đưa vào sử dụng, phục vụ 79.000 khách/ngày, còn tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) khởi công cuối năm nay. TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ hoàn thiện 355 km đường sắt đô thị.

Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM nêu thách thức hiện nay là số lượng xe cá nhân vượt 11 triệu chiếc, trong khi diện tích mặt đường chưa tương xứng, cần tăng gấp đôi mới đủ đáp ứng.

Ông An cho rằng chìa khóa then chốt để trở thành đô thị hiện đại, văn minh là phát triển giao thông công cộng, đồng thời hạn chế xe cá nhân, thúc đẩy giao thông xanh.

Xe cộ kẹt cứng trên đường Cộng Hòa, TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM cho rằng đầu tư hệ thống giao thông, mở rộng tuyến đường hiện hữu là vấn đề nan giải, nhất là bồi thường giải phóng mặt bằng dù quy hoạch đã có.

Có thể kể đến các trục giao thông hướng tâm như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - ngã tư Hàng Xanh, đường Trường Chinh, đường Phạm Hùng, đường Võ Văn Ngân ùn tắc nghiêm trọng. Muốn mở rộng, ngoài sự đồng thuận của người dân thì nguồn vốn rất lớn. TS Phạm Viết Thuận kỳ vọng Nghị quyết 68 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân sẽ góp phần đầu tư hệ thống giao thông.

Theo TS Phạm Viết Thuận, TP.HCM chưa ghi nhận ô nhiễm môi trường từ phương tiện giao thông nhưng vẫn cần quan tâm đúng mức để thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển giao thông xanh. Chuyên gia này khuyến nghị ngành giao thông TP.HCM cần ưu tiên nguồn vốn đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị, bên cạnh hệ thống đường vành đai, cao tốc.

TP.HCM tích hợp 3 hệ thống điều hành giao thông thông minh

Sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1.7, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM Võ Thị Trung Trinh, cho biết thách thức lớn nhất khi triển khai chính quyền số trong quản lý giao thông là tích hợp hệ thống của 3 địa phương cũ vào tổng thể chung cho TP.HCM mới.

Khó khăn nhất là mức độ ứng dụng công nghệ không đồng đều, 3 địa phương cũ có trình độ số hóa khác nhau. "TP.HCM đã có trung tâm điều hành giao thông thông minh, hệ thống đèn tín hiệu và kịch bản điều hành, trong khi Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu về hình ảnh", bà Trinh dẫn chứng.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM ẢNH: BTC

Ngoài ra, trình độ nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật về công nghệ và tổ chức phối hợp hành chính - kỹ thuật cũng gặp nhiều thách thức.

Nêu giải pháp sắp tới, bà Trinh cho biết TP.HCM tập trung vào 3 nhóm công việc gồm: chuẩn bị hạ tầng kết nối và khung dữ liệu cho các thiết bị internet vạn vật (IoT); đảm bảo thiết bị giám sát, camera và các hệ thống thu thập dữ liệu truyền về trung tâm đồng bộ; phối hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ giao thông thông minh để từng bước hoàn thiện mô hình quản lý.