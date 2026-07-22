TP.HCM cử trật tự viên hỗ trợ du khách đến biển Vũng Tàu, Long Hải

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương giao lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM phối hợp Sở Du lịch triển khai lực lượng trật tự viên du lịch tại các khu vực, tuyến và điểm du lịch trọng điểm. Mục tiêu nhằm bảo đảm trật tự, an toàn du lịch, hỗ trợ du khách và góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Cụ thể, Sở Du lịch chủ trì phối hợp lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, Công an TP.HCM và UBND các phường, xã, đặc khu gồm Vũng Tàu, Tam Thắng, Long Hải, Hồ Tràm, Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan rà soát, xác định cụ thể các tuyến, điểm du lịch cần bố trí lực lượng trật tự viên.

Trên cơ sở đó, Thanh niên xung phong TP.HCM sẽ bố trí, điều động lực lượng phù hợp với yêu cầu thực tế tại từng địa bàn được phê duyệt. Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, giữ gìn an ninh, trật tự, lực lượng này còn hỗ trợ, hướng dẫn du khách; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an toàn du lịch theo quy định.

Trật tự viên du lịch khu vực Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành, TP.HCM) hướng dẫn du khách qua đường ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo Sở Du lịch TP.HCM, đề xuất mở rộng lực lượng trật tự viên du lịch xuất phát từ hiệu quả tích cực của mô hình đang được triển khai tại khu vực trung tâm thành phố.

Hiện lực lượng này có 248 cán bộ, trật tự viên làm nhiệm vụ thường trực tại 30 vị trí và 46 tuyến chốt ở nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Hội trường Thống Nhất, chợ Bến Thành, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện và bến Bạch Đằng.

Thực tế cho thấy, lực lượng trật tự viên du lịch đã góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, hỗ trợ du khách, hạn chế tình trạng chèo kéo, "chặt chém", trộm cắp và các hành vi gây mất an toàn tại những khu vực tập trung đông khách tham quan.

Các phường, xã khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đề xuất bố trí gần 100 trật tự viên du lịch tại các khu vực trọng điểm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Sau khi TP.HCM mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển du lịch của thành phố được mở rộng với nhiều bãi tắm, khu du lịch ven biển và đặc khu Côn Đảo. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ du khách tại các địa bàn mới.

Đến nay, các địa phương đã đề xuất nhu cầu bố trí gần 100 trật tự viên du lịch tại các khu vực trọng điểm. Theo đánh giá của các đơn vị liên quan, việc mở rộng lực lượng không chỉ góp phần phòng ngừa các hành vi chèo kéo, gian lận, trộm cắp mà còn tăng cường khả năng ứng trực, cứu hộ, cứu nạn tại các bãi tắm, khu vực đông người; đồng thời hỗ trợ địa phương trong công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động du lịch.