TP.HCM điều động lãnh đạo cấp phó vượt khung các sở và phường, xã

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Chỉ thị 18 năm 2026 của Thủ tướng về việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Theo đó, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí nhân sự theo vị trí việc làm. Công việc này phải hoàn thành trước ngày 20.6 và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 23.6.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo nguyên tắc "đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn". Các địa phương được yêu cầu phân công, điều động, bố trí công tác khác đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt khung tại các phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã, thời gian hoàn thành trong quý 3/2026.

UBND TP.HCM yêu cầu đánh giá lại công chức, điều động cấp phó vượt khung ở cấp sở và phường, xã ẢNH: SỸ ĐÔNG

Không chỉ ở cấp xã, Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND TP.HCM trình cấp có thẩm quyền thống nhất phương án điều động, phân công các lãnh đạo, quản lý cấp phó vượt khung ở các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP.HCM về công tác tại cấp xã. Việc bố trí nhân sự sẽ ưu tiên những người có kinh nghiệm xử lý tình huống, năng lực chuyên môn và khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

Theo chỉ đạo, các cán bộ được điều động sẽ được ưu tiên bố trí tại những địa bàn có khối lượng công việc lớn hoặc các lĩnh vực phức tạp như đất đai, xây dựng, dân tộc, tôn giáo, khiếu nại, tố cáo. Thành phố lưu ý không bố trí nhân sự trái với chuyên môn, sở trường hoặc năng lực thực tiễn, thực hiện trong quý 3/2026.

Ưu tiên tuyển dụng người tài, giàu kinh nghiệm thực tiễn

Song song với công tác sắp xếp nhân sự hiện có, Sở Nội vụ cũng được giao tham mưu UBND TP.HCM tổ chức tuyển dụng công chức bổ sung cho các cơ quan, đơn vị cấp xã.

Nhóm đối tượng được ưu tiên gồm người có tài năng, người có kinh nghiệm thực tiễn, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nhà khoa học trẻ tài năng theo chính sách thu hút nhân lực của thành phố. Đồng thời, TP.HCM sẽ triển khai các hình thức tuyển dụng đặc thù để kịp thời bổ sung nhân sự cho cấp xã sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Bên cạnh tuyển dụng, thành phố tiếp tục thực hiện đánh giá cán bộ, công chức dựa trên tiến độ xử lý công việc, năng lực phối hợp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Những trường hợp năng lực yếu, thiếu trách nhiệm hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẽ bị xem xét tinh giản biên chế theo quy định.