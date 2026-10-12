TP.HCM đổi cách tính chi thu nhập tăng thêm

UBND TP.HCM vừa ban hành quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng hàng quý làm căn cứ chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, mức hưởng được xác định dựa trên kết quả đánh giá, xếp loại và các điều kiện về ngày làm việc thực tế.

Cụ thể, kết quả đánh giá hằng quý được chia thành 4 mức. Người đạt từ 90 điểm trở lên thuộc mức 1, được hưởng 100% mức chi thu nhập tăng thêm theo quy định. Người đạt từ 85 đến dưới 90 điểm thuộc mức 2, hưởng 90%; từ 70 đến dưới 85 điểm thuộc mức 3, hưởng 80%.

Người đạt dưới 70 điểm thuộc mức 4 và không được hưởng thu nhập tăng thêm.

Theo quy định cũ, thu nhập tăng thêm được tính theo 3 mức. Người đạt từ 90 điểm trở lên được hưởng 100% mức chi tối đa; từ 75 đến dưới 90 điểm hưởng 80%; dưới 75 điểm không được hưởng thu nhập tăng thêm.

Cán bộ, công chức ở TP.HCM sẽ nhận thu nhập tăng thêm theo 4 mức xếp loại hằng quý ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đáng chú ý, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị kỷ luật, bị khởi tố, tạm giữ hoặc tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền trong quý sẽ bị xếp loại mức 4.

Trường hợp bị cấp có thẩm quyền phê bình bằng văn bản do lỗi chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, người đó bị hạ một mức xếp loại cho mỗi lần bị phê bình.

Theo mức chi năm 2026, nhóm hưởng theo hệ số có mức tối đa 1,5 lần lương ngạch, bậc, chức vụ; nhóm hưởng theo số tiền cụ thể có mức tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

Chi thu nhập tăng thêm theo số ngày làm việc thực tế

Số ngày làm việc thực tế là một trong những căn cứ xem xét chi thu nhập tăng thêm. Đây là những ngày cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia thực hiện nhiệm vụ theo quy định và phân công bằng văn bản của cấp có thẩm quyền.

Các ngày nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau hoặc điều trị chấn thương do tai nạn lao động không được tính là ngày làm việc thực tế. Thời gian tham gia chương trình học tập trung mà không được phân công công tác cũng không được tính.

Đối với giáo viên, giảng viên, trong thời gian năm học, việc giảng dạy đủ số tiết nghĩa vụ và thực hiện đầy đủ hoạt động chuyên môn theo phân công, đồng thời không thuộc các trường hợp nghỉ nêu trên, được tính là làm đủ số ngày làm việc thực tế.

Riêng thời gian nghỉ hè, giáo viên, giảng viên được tính ngày làm việc thực tế theo nguyên tắc chung, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công chính thức bằng văn bản thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở giáo dục.

Đối với người làm việc theo ca, kíp thuộc ngành, lĩnh vực có quy định nghỉ bù sau ca, kíp, ngày nghỉ bù được tính là ngày làm việc thực tế.