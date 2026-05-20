Thời sự

TP.HCM: Hàng trăm người lao động phường Bình Phú thi hát, nhận quà

Sỹ Đông
20/05/2026 04:56 GMT+7

Công nhân và người lao động ở phường Bình Phú biểu diễn nhiều ca khúc sôi động, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nhận quà trong Tháng Công nhân.

Tối 19.5, Công đoàn phường Bình Phú (TP.HCM) tổ chức vòng chung kết hội thi Tiếng hát công nhân Bình Phú hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026.

Hội thi thu hút khoảng 500 công nhân, người lao động tham gia, biểu diễn các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tình yêu quê hương đất nước, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, tinh thần hăng say lao động

Một đội thi biểu diễn ca khúc về Bác Hồ

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhiều đội thi đầu tư kỹ lưỡng cho trang phục, đạo cụ, dàn dựng công phu mang đến những tiết mục hấp dẫn, giàu cảm xúc cho khán giả. Nhiều học sinh của các trường tiểu học, trung học cơ sở cũng tham gia cùng thầy cô trong trường. Bên dưới, các đội cổ vũ nhiệt tình, tạo nên bầu không khí sôi động.

Nhân dịp Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động TP.HCM trao quà động viên cho công nhân bị tai nạn lao động từ 31% trở lên trên địa bàn phường.

Các tiết mục được đầu tư kỹ với nhiều người cùng tham gia

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Công đoàn phường Bình Phú trao 100 phần quà cho các công nhân bị tai nạn lao động, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và bệnh hiểm nghèo. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm nhu yếu phẩm như mì, dầu ăn, nước mắm, nước tương, gia vị…

Bên cạnh đó, Công đoàn phường Bình Phú cũng trao giải cho 4 đội bóng xuất sắc của giải Futsal phường năm 2026, trong đó đội Cơ quan Đảng ủy - MTTQ Việt Nam phường đạt danh hiệu vô địch.

Khán giả cổ vũ nồng nhiệt ủng hộ cho đội nhà

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM trao quà đến công nhân bị tai nạn lao động

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Trường Thanh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Phú, cho biết trên địa bàn phường có khoảng hơn 6.000 lao động làm công hưởng lương, trong đó công nhân lao động trong các doanh nghiệp chiếm khoảng 60%, gần 6.300 đoàn viên sinh hoạt ở 179 công đoàn cơ sở.

Công đoàn phường, các công đoàn cơ sở luôn chăm lo đời sống cho người lao động; chủ động kiến nghị, đề xuất nhiều cơ chế, chính sách, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Lãnh đạo phường Bình Phú đề nghị các công đoàn cơ sở tập trung chăm lo, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; đại diện cho người lao động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; thường xuyên quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động…

