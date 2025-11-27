TP.HCM: Khách sửa xe bất ngờ khi toàn bộ tiền công được quyên góp cho vùng lũ

Tiền công sửa xe chuyển thẳng vào tài khoản cứu trợ

Những ngày cuối tháng 11.2025, xưởng phụ tùng ô tô của anh Nguyễn Văn Cường (47 tuổi, quê Bắc Ninh, hiện ở TP.HCM) luôn tấp nập khách ra vào. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên có lẽ là cách xưởng tính tiền.

Anh Cường in sẵn mã QR để khách hàng chuyển khoản thẳng vào số tài khoản của MTTQ Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương ẢNH: HÀ THƯƠNG

Khách chỉ phải trả 50% chi phí sửa chữa, gồm tiền phụ tùng theo giá niêm yết. Riêng toàn bộ công thợ, kiểm tra và sửa chữa, anh Cường yêu cầu khách chuyển khoản thẳng vào tài khoản của MTTQ Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương để ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Trên bàn tiếp nhận, một tấm bảng nhỏ ghi rõ “Quét mã QR ủng hộ vùng lũ” được đặt ngay ngắn. Anh Cường bảo, làm vậy để khách tự tay chuyển khoản cho minh bạch, không qua anh, không giữ lại một đồng.

Anh Cường trầm ngâm nghĩ về hình ảnh người dân sống trên nóc nhà khi đối diện bão lũ ẢNH: HÀ THƯƠNG

Anh Cường kể, ý tưởng này xuất hiện từ đầu tháng 9.2025, khi những cơn bão liên tiếp quét qua miền Bắc, cuốn theo nhà cửa, hoa màu của nhiều gia đình.

“Vì chúng ta là người Việt Nam. Thấy đồng bào khổ, mình muốn chia sẻ. Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, anh nói, đôi mắt đỏ hoe khi nhớ lại cảnh người dân bám vào mái nhà giữa dòng nước dữ.

Khi nghe anh Cường trình bày ý tưởng, cả xưởng đều hưởng ứng. Công ty đều đồng lòng trích một ngày lương để ủng hộ đồng bào vùng lũ thông qua MTTQ Việt Nam.

Chị Trần Thị Tuyết Trinh (23 tuổi, quê ở Vĩnh Long, nhân viên công ty) chia sẻ rằng chị rất vui khi được tham gia đóng góp. “Với tôi, đó không phải là mất một ngày lương mà là cơ hội góp phần nhỏ bé cho quê hương”, chị nói.

Câu chuyện của anh Cường nhanh chóng lan rộng. Nhiều khách đến sửa xe vừa vì nhu cầu, vừa vì muốn chung tay.

Anh Đặng Hùng Cường (50 tuổi, ở Vĩnh Long) không giấu nổi bất ngờ: "Tôi lần đầu thấy mô hình này. Chuyển khoản trực tiếp vào quỹ cứu trợ luôn. Quá minh bạch, quá ý nghĩa".

Anh Hùng Cường (bên trái) không khỏi bất ngờ khi biết mình sẽ chuyển khoản thẳng vào số tài khoản của MTTQ Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương ẢNH: HÀ THƯƠNG

Xưởng sửa chữa thành điểm tập kết nghĩa tình

Ít ai biết người đàn ông trông rắn rỏi, lúc nào cũng vội vã giữa tiếng máy móc ấy lại mang trong mình nỗi ám ảnh dài theo mỗi mùa bão lũ. Anh Cường kể những đêm nằm thao thức, mở điện thoại xem từng hình ảnh nhà cửa bị cuốn theo nước, người dân co cụm trên mái nhà chờ cứu trợ, mà không khỏi đau lòng.

Không thể tiếp tục chỉ đứng nhìn qua màn hình, anh quyết định biến xưởng sửa xe của mình thành điểm tập kết hàng cứu trợ. Tin lan ra, người dân trong khu vực mang đến từng túi quần áo, thùng mì, chai nước, hộp thuốc... đến đóng góp.



Chị Tuyết Trinh (nhân viên công ty) tất bật sắp xếp lại kho hàng sao cho để được nhiều đồ nhất ẢNH: HÀ THƯƠNG

Không chỉ tiếp nhận đồ quyên góp, công ty anh Cường còn tự trích kinh phí mua thêm nhu yếu phẩm: mì tôm, sữa, nước lọc, thuốc tây, thuốc chống ngứa… Tất cả được đóng gói gọn gàng, chuẩn bị cho chuyến xe cứu trợ dự kiến xuất phát ngày 1.12, hướng về Phú Yên.

Đồ cứu trợ được bà con đưa tới xưởng ẢNH: HÀ THƯƠNG

Tính đến hiện tại, anh đã chuẩn bị 7 chiếc xe và đang liên hệ thuê thêm xe tải để vào được sâu hơn ở vùng rốn lũ miền Trung, nơi các đoàn cứu trợ thường khó tiếp cận. Anh còn mua 2 chiếc ca nô gửi cho chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ tiếp cận các khu vực ngập nặng.

“Phải cố gắng vào được những chỗ đang bị cô lập. Bà con khổ nhất là ở đó”, anh nói, ánh mắt đầy quyết tâm.

Giữa mùi nhớt máy và tiếng động cơ, một xưởng sửa xe nhỏ đã trở thành nơi gom góp nghĩa tình, nơi những vòng tay lặng lẽ nối dài về phía bà con vùng lũ.