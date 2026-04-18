Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM khám sức khỏe gần 30.000 người, phát hiện hơn 19.000 người có bệnh

Duy Tính
18/04/2026 07:08 GMT+7

TP.HCM khám sức khỏe cho gần 30.000 người trong một ngày tại 168 phường xã, phát hiện hơn 19.000 ca có vấn đề, nhiều người lần đầu biết bệnh.

Ngày 18.4, Sở Y tế TP.HCM thông tin về kết quả khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trong ngày ra quân đưa dịch vụ khám tầm soát bệnh về tận cộng đồng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Theo đó, trong ngày 17.4, ngành y tế TP.HCM đồng loạt tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân tại 168 phường, xã trên toàn địa bàn, với 103 bệnh viện và trung tâm y tế tham gia.

Kết quả, có tổng cộng 29.687 người tham gia, nhiều người lần đầu tiên được phát hiện bệnh lý hoặc yếu tố nguy cơ.

Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng (Bệnh viện quận 11 cũ) và Trạm Y tế phường Bình Thới khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn

ẢNH: BV

Cụ thể, qua khám ghi nhận 19.099 người có vấn đề sức khỏe (chiếm 64,3%). Trong đó, có 10.634 người cần tiếp tục theo dõi tại trạm y tế; 8.477 người được chỉ định khám chuyên khoa, chuyển tuyến hoặc điều trị tiếp.

Nhóm bệnh lý mạn tính không lây như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... chiếm tỷ lệ cao nhất với 16.175 người đến khám. Qua sàng lọc, hơn 7.000 người cần được quản lý theo dõi lâu dài và gần 5.000 người cần tiếp tục điều trị.

Ngoài ra, các điểm khám còn triển khai nhiều chuyên khoa khác như ung thư, phụ sản, tim mạch, mắt, răng hàm mặt, hô hấp, tai mũi họng, da liễu, viêm gan B, viêm gan C... Kết quả cũng phát hiện thêm nhiều trường hợp bất thường cần can thiệp sớm.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định triển khai chương trình khám sức khỏe, khám sàng lọc tại 3 phường: Gia Định, Tân Sơn Nhì và Bình Quới

ẢNH: BV

Theo Sở Y tế, kết quả trên cho thấy mô hình khám sức khỏe, khám tầm soát tại cộng đồng mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp người dân phát hiện bệnh sớm, giảm nguy cơ bệnh nặng, đồng thời hỗ trợ phân luồng điều trị và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị có thể gia tăng sau các đợt sàng lọc diện rộng, TP.HCM cũng yêu cầu các bệnh viện chủ động bố trí thêm khu tư vấn, khám sàng lọc và điều phối người bệnh phù hợp.

Đây cũng là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống y tế chủ động, tăng cường y tế cơ sở và tiến tới mục tiêu quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời trên toàn địa bàn TP.HCM.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận