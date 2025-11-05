Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm giảm cân do 'Ngân Collagen' quảng cáo

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
05/11/2025 22:12 GMT+7

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm thực phẩm giảm cân do 'Ngân Collagen' quảng cáo.

Ngày 5.11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tuyên truyền người tiêu dùng không mua; không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân do "Ngân Collagen" quảng cáo, buôn bán.

Theo đó, căn cứ Công văn số 2119/ATTP-NĐTT ngày 22.10.2025 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về phối hợp kiểm tra, giám sát sản phẩm thực phẩm, trong đó có thông tin một số sản phẩm thực phẩm giảm cân do cá nhân có biệt danh “Ngân collagen” quảng cáo như: kẹo táo thải mỡ bụng, N-collagen Chanh plus... quảng cáo trên mạng xã hội.

TP.HCM khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm giảm cân do 'Ngân Collagen' quảng cáo - Ảnh 1.

Kẹo táo được "Ngân collagen" quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội

ẢNH: MXH

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm nêu trên.

Do vậy, để bảo vệ sức khỏe, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo người tiêu dùng không mua; không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân như: N-Collagen Chanh Plus, N-Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus +, Kẹo táo thải mỡ bụng hoặc “Kẹo táo” có ghi tên Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma trên bao bì sản phẩm.

TP.HCM khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm giảm cân do 'Ngân Collagen' quảng cáo - Ảnh 2.

Sản phẩm trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen từng bị cảnh báo do vi phạm quảng cáo

ẢNH: MXH

Trước đó, vào tháng 5.2025, mạng xã hội từng xôn xao vì lùm xùm giữa “Ngân Collagen” và “Ngân 98” liên quan đến việc tố cáo buôn bán sản phẩm giảm cân chứa chất cấm.

Mới đây, Công an TP.HCM cũng đã khởi tố, tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (tức "Ngân 98") để điều tra làm rõ về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

“Ngân Collagen” là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, nổi tiếng với các video khoe tài sản, xe sang và biệt thự. Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên cho thấy, tài khoản này thường xuyên đăng tải video quảng cáo các sản phẩm giảm cân kể trên trên nhiều nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

