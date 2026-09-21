TP.HCM làm cầu Rạch Dơi gần 3.200 tỉ đồng nối Tây Ninh

Ngày 21.9, tại kỳ họp thứ 5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trình bày tờ trình HĐND TP.HCM xem xét chủ trương giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Rạch Dơi kết nối tỉnh Tây Ninh.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 3,3 km, điểm đầu nằm trên đường Lê Văn Lương, xã Hiệp Phước, TP.HCM và điểm cuối nằm trên đường tỉnh 826C, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 3.197 tỉ đồng, sử dụng ngân sách TP.HCM, thực hiện từ năm 2026 - 2029.

Về tiến độ cụ thể, trong năm 2026, thành phố dự kiến phê duyệt chủ trương đầu tư, thi tuyển kiến trúc, khảo sát và lập, trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Năm 2027, dự án dự kiến được phê duyệt, triển khai thiết kế - dự toán, thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lựa chọn nhà thầu. Công trình dự kiến khởi công trong năm 2027, thi công từ quý 4/2027. Đến năm 2029, dự án dự kiến hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng và quyết toán.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trình bày tờ trình dự án cầu Rạch Dơi nối Tây Ninh ẢNH: NGUYỄN ANH

Cầu Rạch Dơi được đầu tư nhằm thay thế cầu yếu hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng và nâng cao năng lực khai thác tuyến đường Lê Văn Lương. Công trình nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía nam TP.HCM; kết nối đường Lê Văn Lương với đường tỉnh 826C.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông giữa TP.HCM và Tây Ninh, tăng cường liên kết vùng, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng hai bên tuyến đường Lê Văn Lương.

Dự án còn hướng đến nâng cấp tuyến giao thông đường thủy từ sông Cần Giuộc đến các cảng biển quốc tế trên sông Soài Rạp, qua đó góp phần phát triển hạ tầng giao thông khu vực phía nam TP.HCM.

Trước đó, HĐND tỉnh Tây Ninh cũng đã ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án.