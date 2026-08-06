TP.HCM lấy ý kiến người dân về quy hoạch ga metro Cần Giờ kết hợp Depot

Sáng 6.8, UBND xã Cần Giờ (TP.HCM) tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với quy hoạch ga metro Cần Giờ kết hợp khu Depot (là nơi tập kết, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và lưu trữ các đoàn tàu sau giờ hoạt động - PV) thuộc dự án metro Bến Thành - Cần Giờ.

Tại đây, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày các nội dung chính của đồ án quy hoạch, gồm phạm vi quy hoạch, định hướng tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và các hạng mục phục vụ vận hành ga Cần Giờ kết hợp khu Depot.

Các đội thi công khoan khảo sát địa chất dọc đường Rừng Sác, lấy mẫu đất đưa về phòng thí nghiệm phân tích, phục vụ dự án metro Bến Thành - Cần Giờ (ảnh chụp tháng 5.2026) ẢNH: NHẬT THỊNH

Ga metro Cần Giờ kết hợp khu Depot rộng gần 39 ha

Theo đồ án, ga Cần Giờ kết hợp khu Depot thuộc dự án metro Bến Thành - Cần Giờ, có chiều dài khoảng 53,8 km, do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup), làm chủ đầu tư.

Điểm cuối và khu Depot của tuyến được định vị tại khu đất rộng gần 39 ha ở khu vực Cần Giờ, đóng vai trò là trung tâm điều hành và kỹ thuật đầu cuối của toàn tuyến.

Phương án thiết kế tập trung tạo các không gian đi bộ kết nối với khu mua sắm dưới lòng đất, tích hợp hệ thống thu nước và năng lượng sạch, hướng đến hình thành một không gian xanh - thông minh - bền vững.

Xã Cần Giờ lấy ý kiến người dân quy hoạch ga metro Cần Giờ kết hợp khu Depot ẢNH: THANH TÂM

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ được đánh giá có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống giao thông vận tải và đường sắt của TP.HCM. Việc đầu tư hạ tầng đồng bộ cũng được xem là cơ sở để thúc đẩy Cần Giờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế đêm.

Hiện nay, địa phương đang tập trung đầu tư hạ tầng, hướng đến mục tiêu đưa Cần Giờ trở thành trung tâm du lịch sinh thái hoạt động quanh năm, đón khoảng 40 triệu lượt khách/năm.

Tuyến đường sắt metro Bến Thành - Cần Giờ có điểm đầu tại công viên 23 Tháng 9 (phường Bến Thành), điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lưu ý kết nối giao thông, thoát nước và sinh kế người dân

Tại cuộc họp, người dân đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến quy hoạch, kết nối giao thông, bảo vệ môi trường, cảnh quan và những tác động đến đời sống, sinh kế của người dân trong khu vực.

Ông Mai Trung Hưng, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ lưu ý các đơn vị liên quan cần nghiên cứu, rà soát kỹ việc kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao thông giữa khu vực ga metro Cần Giờ kết hợp khu Depot với các khu vực lân cận.

Qua đó, bảo đảm tính liên thông, thuận tiện trong khai thác, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong tương lai.

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ đi qua Rừng Sác, dài khoảng 53,8 km ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ động thổ tháng 12.2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành năm 2028.

Tuyến sẽ được bố trí 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời và 1 đoàn tàu dự phòng (tương ứng với 56 toa tàu). Thời gian khai thác dự kiến từ 6 - 23 giờ tất cả các ngày trong tuần (tổng thời gian khai thác 17 giờ/ngày).

Cứ 20 phút sẽ có 1 chuyến tàu xuất phát và thời gian quay đầu tại ga cuối là 5 phút. Sau khi hoàn thành, người dân TP.HCM sẽ chỉ mất 13 phút để di chuyển từ trung tâm thành phố tới Cần Giờ.