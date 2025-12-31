Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

TP.HCM: Lịch chi trả lương hưu tháng 1.2026 lùi ngày vì nghỉ tết dương lịch

Dương Lan
Dương Lan
31/12/2025 10:53 GMT+7

Nhiều người thắc mắc về lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1.2026 dịp nghỉ tết dương lịch kéo dài 4 ngày.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Tuy nhiên, do ngày 1.1.2026 trùng với dịp nghỉ tết dương lịch kéo dài 4 ngày nên lịch chi trả lương hưu qua tài khoản sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ (tức ngày 5.1.2026 - PV).

TP.HCM: Lịch chi trả lương hưu tháng 1.2026 lùi ngày vì nghỉ tết dương lịch - Ảnh 1.

Người dân đến nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội ở một bưu điện tại TP.HCM

ẢNH: T.L

Với người nhận lương hưu bằng tiền mặt, Bưu điện TP.HCM, Bưu điện tỉnh Bình Dương (cũ) và Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sẽ chi trả tại các điểm được giao nhiệm vụ từ ngày 10.1.2026. Trong khi đó, các bưu cục trung tâm sẽ chi trả từ ngày 12 - 25.1.2026 (do ngày 11.1 là ngày chủ nhật).

Thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày chủ nhật, lễ tết, ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi.

Điều này cũng góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM kết hợp với bưu điện, ngân hàng tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật căn cước công dân vào dữ liệu chi trả lương hưu và đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân.


Tin liên quan

TP.HCM trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12 ngày nào?

TP.HCM trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12 ngày nào?

Bảo hiểm xã hội TP.HCM thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12 theo kế hoạch trước đó.

TP.HCM trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11 ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dịp lễ Quốc khánh 2.9 tại TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

lịch chi trả lương hưu lịch chi trả lương hưu tại TP.HCM trợ cấp bảo hiểm xã hội Tết dương lịch Bảo hiểm xã hội TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận