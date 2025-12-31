TP.HCM: Lịch chi trả lương hưu tháng 1.2026 lùi ngày vì nghỉ tết dương lịch

Trước đó, Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Tuy nhiên, do ngày 1.1.2026 trùng với dịp nghỉ tết dương lịch kéo dài 4 ngày nên lịch chi trả lương hưu qua tài khoản sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ (tức ngày 5.1.2026 - PV).



Người dân đến nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội ở một bưu điện tại TP.HCM ẢNH: T.L

Với người nhận lương hưu bằng tiền mặt, Bưu điện TP.HCM, Bưu điện tỉnh Bình Dương (cũ) và Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sẽ chi trả tại các điểm được giao nhiệm vụ từ ngày 10.1.2026. Trong khi đó, các bưu cục trung tâm sẽ chi trả từ ngày 12 - 25.1.2026 (do ngày 11.1 là ngày chủ nhật).

Thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày chủ nhật, lễ tết, ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi.

Điều này cũng góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM kết hợp với bưu điện, ngân hàng tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật căn cước công dân vào dữ liệu chi trả lương hưu và đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân.





