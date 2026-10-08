TP.HCM: Lớp đã có bảng mới sau 3 ngày không bảng, giáo viên phải viết lên tường

Sáng nay, 8.10, ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận (P.Đức Nhuận, TP.HCM), cho biết nhà trường đã hoàn thành lắp bảng mới cho phòng học của lớp 12A3 ngay trong tối qua (7.10) như đã cam kết khẳng định với phóng viên Báo Thanh Niên .

Chiều qua, sau khi hết giờ học của học sinh, đội thi công lắp đặt đã thực hiện công việc đến khoảng 22 giờ. Việc học của học sinh lớp 12A3 hôm nay đã trở lại bình thường.

Thi công lắp bảng mới tại lớp 12A3 Trường THPT Phú Nhuận (P.Đức Nhuận, TP.HCM) vào tối qua, 7.10 ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Ông Trần Công Tuấn cho biết, đây không phải loại bảng thông thường mà là bảng kéo 2 cánh, có thể linh động kéo ra hai bên trong trường hợp cần sử dụng tivi ở giữa.

Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh học sinh lớp 12A3, từ ngày 5.10, lớp 12A3 không có bảng, giáo viên phải viết lên tường để giảng dạy. Nguyên nhân ban giám hiệu trường cho tháo bảng ở lớp 12A3 đem trả cho lớp khác vì bảng này trước đây do phụ huynh lớp đó đứng ra trang bị nên nay họ đòi lại.

Phụ huynh học sinh bức xúc với cách làm này của nhà trường và cho hay khi con em vào lớp 10, phụ huynh cũng đã góp tiền sắm bảng mới. "Nay bảng ấy đang được lớp khác sử dụng, còn lớp con chúng tôi thì không có bảng để học. Trong khi các con học lớp cuối cấp, dạy và học như vậy ảnh hưởng đến bài học của các cháu?", phụ huynh bức xúc phản ánh.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên vào tối hôm qua, 7.10, ông Trần Công Tuấn cho biết, mới đây có 1 học sinh của trường bị tai nạn nên không thể leo lầu, vì vậy nhà trường phải sắp xếp lại phòng học. Trong đó học sinh lớp 12A3 chuyển qua học tại phòng của lớp có học sinh bị tai nạn. Phụ huynh học sinh của lớp này yêu cầu chuyển bảng do họ đầu tư về phòng học mới của con em họ.

Trong ngày 4.10, đáng lẽ khi tháo bảng này mang đi thì sẽ gắn bảng cũ của lớp 12A3 vào. Tuy nhiên, nhà trường thấy bảng của lớp 12A3 đã cũ, không thuận tiện khi tháo ra lắp lại, đồng thời cũng không phù hợp với nhu cầu học tập hiện tại của học sinh. Do đó, nhà trường đã quyết định đặt bảng mới cho lớp 12A3.

Hiệu trưởng Trường Phú Nhuận giải thích lẽ ra chiều ngày 6.10 đối tác cung cấp bảng đã lắp nhưng do trục trặc về thời tiết nên trước 12 giờ đêm 7.10, bảng được lắp tại lớp 12A3 để việc học trở lại bình thường vào ngày 8.10. Hiệu phó của trường đã giải thích với giáo viên chủ nhiệm, học sinh để tạm thời cố gắng một vài ngày.

Trong thời gian chờ lắp bảng, nhà trường thông báo và đề nghị giáo viên các môn chủ động thu xếp bài giảng để không ảnh hưởng việc học tập của học sinh. Không có bảng nhưng trong lớp vẫn có màn hình ti vi để hỗ trợ giáo viên và học sinh công tác giảng dạy, trình chiếu bài học.

Hiệu trưởng Trường Phú Nhuận nói thêm sẽ rút kinh nghiệm về sơ suất này.











