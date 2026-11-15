Sáng chủ nhật, ngày 15.11.2026, người dân TP.HCM vừa thức dậy đã nghe tiếng mưa. Những cơn mưa kéo đến từ sáng sớm, lúc rả rích, lúc nặng hạt.

Sau nhiều ngày nắng nóng, oi bức, cơn mưa như giúp thành phố dịu lại. Không còn cảm giác hầm hập khi vừa bước chân ra đường, không khí cũng trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn.

Có người tranh thủ ra đường từ sớm, có người nhẩn nha ăn uống, dạo phố. Với nhiều người, một buổi sáng mưa không hẳn là bất tiện, mà còn là dịp để tận hưởng chút thư thái giữa lòng thành phố đông đúc.

TP.HCM mưa lớn từ sáng sớm cuối tuần, người dân tranh thủ dạo phố ngày mát mẻ

Những hàng cây sau mưa xanh hơn, đường phố cũng như được gột rửa. Tại một số công viên, khi mưa vừa ngớt, người dân và du khách lại tranh thủ ra ngoài đi dạo, hít thở không khí mát lành. Một chút thay đổi của thời tiết cũng đủ khiến buổi sáng cuối tuần trở nên dễ chịu hơn.

Dẫu vậy, không phải ai cũng có thể thong thả tận hưởng cơn mưa. Với những người buôn bán ngoài trời, mưa kéo dài đồng nghĩa với việc phải chờ đợi, lùi giờ dọn hàng, thậm chí bỏ lỡ một phần thời gian buôn bán trong ngày.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, những cơn mưa giữa tháng 11 không phải hiện tượng bất thường. Nguyên nhân chủ yếu là nhiễu động gió Đông trên cao vẫn còn hoạt động, gây mưa tại nhiều khu vực.

Nhiễu động này dự kiến còn ảnh hưởng đến Nam bộ trong khoảng 1-2 ngày tới, sau đó mưa sẽ giảm dần. Đáng chú ý, mùa mưa được dự báo có khả năng kết thúc sớm, ngay trong trung tuần tháng 11.

Mùa mưa khép lại cũng là lúc Nam bộ bước dần vào những ngày nắng nhiều hơn. Theo dự báo, mùa khô sẽ có những khoảng thời gian thời tiết dịu mát do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, nhưng nhìn chung trời sẽ chuyển nắng nhiều trong vài tuần tới.

Có thể những cơn mưa như sáng nay sẽ thưa dần. Nhưng với những người yêu thích cảm giác thành phố dịu mát, đường phố trong lành sau mưa, đây vẫn là những khoảnh khắc dễ chịu đáng tận hưởng trước khi mùa khô bắt đầu.



