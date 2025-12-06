TP.HCM: Người cha 'cầu cứu', làm rõ cái chết của con gái trong vụ tai nạn

Ngày 6.12, trình bày với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Cảnh Phương cho biết ông vô cùng đau xót trước cái chết của người con gái là Nguyễn Đoàn Quỳnh Nh. (sinh năm 2004) trong vụ tai nạn giao thông trên đường Khánh Bình 13 (phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ; nay là phường Tân Hiệp, TP.HCM) vào tối 14.12.2024, nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết.

Ông Nguyễn Cảnh Phương chạy xe ôm mưu sinh hàng ngày nuôi cháu thay cho con gái đã tử vong trong vụ tai nạn ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau tai nạn, xe đầu kéo vẫn chạy hơn 500 m mới dừng

Theo ông Nguyễn Cảnh Phương, vào khoảng 19 giờ ngày 14.12.2024, cháu Đoàn Nguyễn Quỳnh Nh. được người bạn là V.M.T.B (ở phường Tân Hiệp, TP.HCM) chở đi chơi bằng xe máy biển số 37F-881.06.

Khi đến đường Khánh Bình 13 (phường Tân Hiệp, TP.HCM) thì bất ngờ bị xe đầu kéo biển số 61C-554.19 (kéo theo rơ mooc biển số 51R-03052) chạy cùng chiều tông vào đuôi xe máy 37F-881.06 (vị trí sát lề đường bên phải) làm Đoàn Nguyễn Quỳnh Nh. ngã xuống đường bị xe đầu kéo cán qua người, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Người điều khiển xe máy là anh V.M.T.B cũng bị xe đầu kéo tông gãy chân, bị thương tích nặng phải điều trị tại bệnh viện. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra va chạm, tài xế xe đầu kéo không phát hiện ra vụ tai nạn mà tiếp tục cho xe chạy hơn 500 m, khi bị người dân hô hoán, chặn phương tiện thì mới dừng lại.

Một người dân buôn bán bên đường ngay vị trí vụ tai nạn cho biết: "Lúc này tôi nghe tiếng đùng đùng rồi thấy chiếc xe công (xe đầu kéo-PV) chạy qua và một người con gái nằm bất động trên đường; người con trai nằm trên vỉa hè. Thấy vậy tôi mới la lên nhưng chiếc xe vẫn chạy một đoạn mới dừng".

Chiếc xe máy trong vụ tai nạn ẢNH: ÔNG PHƯƠNG CUNG CẤP

Còn một người dân khác nêu: "Tôi đang đứng ở cửa thì nghe tiếng ầm ầm… khi xe (đầu kéo) chạy qua được một đoạn thì có người hô hoán là tai nạn nhưng tài xế có vẻ không nghe thấy nên cứ tiếp tục chạy khoảng 500 m thì có một chú chặn lại kêu tài xế xuống xe".

Mong được làm rõ, tránh oan khuất

Tiếp xúc với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Cảnh Phương cho biết sau hơn 5 giờ vụ tai nạn xảy ra ông mới nhận được tin (từ một người bạn ở miền Tây) báo con gái bị tai nạn. Khi lên đến nhà xác của bệnh viện để nhận thi thể về an táng, ông Phương muốn ngã khụy vì chứng kiến thi thể con gái biến dạng, không còn nguyên vẹn.

Sau đó, ông Phương nhận 10 triệu đồng từ nhà xe đầu kéo để an táng cho con. "Trong đêm tối, tôi đưa thi thể cháu đến đài hỏa táng. Thiêu xong, tôi ôm hũ cốt mang đến chùa để gửi mà không ai biết hết", ông Phương kể trong nước mắt.

Cũng theo ông Phương, nạn nhân Đoàn Nguyễn Quỳnh Nh có người con trai gần 2 tuổi (thời điểm bị tai nạn), không có cha. Sau khi Nh. mất, ông Phương (ly dị vợ từ 2014) vừa chạy xe ôm công nghệ (xe máy) để nuôi cháu, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Ông Phương mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc một cách công tâm, tránh oan khuất cho con gái ông ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáng chú ý, ông Phương trình bày từ sau khi xảy ra tai nạn đến hết tháng 1.2025 ông vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản nào của cơ quan chức năng về vụ tai nạn liên quan đến người con gái.

Quá nóng lòng, sau đó ông Phương đã làm đơn cầu cứu, gửi đến nhiều cơ quan chức năng từ T.Ư đến địa phương nhưng chưa nhận được văn bản nào thông báo về nguyên nhân và kết quả giải quyết vụ tai nạn?

Đến ngày 7.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mới có văn bản thông báo kết quả xử lý đơn của ông Nguyễn Cảnh Phương (nguồn đơn từ cơ quan báo chí). "Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Cảnh Phương phản ánh cơ quan công an chậm giải quyết vụ tai nạn giao thông…Qua kiểm tra, rà soát xác định vụ tai nạn giao thông trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với Viện KSND khu vực 17 – TP.HCM giải quyết theo quy định của pháp luật. Khi có kết quả giải quyết sẽ thông báo cho cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan biết", văn bản của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thể hiện.

Cùng ngày, PV Thanh Niên đã liên hệ với lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (người ký thông báo trên) thì nhận được phản hồi sẽ trả lời cho PV trong thời gian sớm nhất.