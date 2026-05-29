TP.HCM: Người dân tự nguyện bàn giao 9 con chim công Ấn Độ quý hiếm

Ngày 29.5, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa phối hợp, bàn giao 9 con chim công Ấn Độ quý hiếm cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để đưa về cứu hộ, chăm sóc theo quy định.

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận, đưa chim công về cứu hộ, chăm sóc theo quy định ẢNH: CTV

Thực hiện đợt ra quân 45 ngày đêm tổng tấn công các loại tội phạm theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM, Công an xã Đông Thạnh đã tích cực vận động người dân tự nguyện giao nộp các loại chim công Ấn Độ và động vật hoang dã đang nuôi nhốt trái quy định.

Ngày 28.5, ông Nguyễn Ngọc Toàn (73 tuổi, ở phường An Hội Đông) đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp 6 con chim công.

Ông Toàn cho biết số chim này được ông mua từ lúc còn nhỏ và nuôi tại nhà riêng trên đường Nhị Bình 3 suốt 6 năm qua. Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích quy định về bảo tồn động vật hoang dã, gia đình ông đã đồng ý bàn giao.

Cùng ngày, ông Nguyễn Phi Phụng (55 tuổi, ở xã Đông Thạnh) cũng đã đến trụ sở công an bàn giao thêm 3 con chim công (gồm 2 con mái và 1 con trống). Ông Phụng chia sẻ số chim này cũng được gia đình nuôi làm cảnh từ nhiều năm, nay nắm được chủ trương nên tình nguyện giao nộp cho Nhà nước.

Đại diện Công an xã Đông Thạnh cho biết đơn vị đã phối hợp Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) để thực hiện các thủ tục tiếp nhận.

Tổng cộng 9 con chim công có trọng lượng khoảng 31 kg. Theo khoa học, loài này có tên là Pavo cristatus, thuộc Phụ lục III Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Hiện toàn bộ số chim đã được lực lượng kiểm lâm đưa về trạm cứu hộ để chăm sóc, xử lý theo quy định.