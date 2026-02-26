TP.HCM: Phát hiện thi thể cụ ông trôi dạt trên sông

Ngày 26.2, Công an phường Đông Hòa, TP.HCM (khu vực tỉnh Bình Dương cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể một cụ ông dưới sông Ngọc, đoạn chảy qua địa bàn.

Thi thể cụ ông được phát hiện trên sông ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, trong lúc ra bờ sông Ngọc, nhánh chảy ra sông Đồng Nai để sinh hoạt thường ngày, một người dân sống gần đó tá hỏa khi thấy thi thể một cụ ông đang nổi lềnh bềnh sát mép nước. Người này nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng.

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn sông khá vắng vẻ, hai bên bờ phủ nhiều cây xanh rậm rạp. Mặt nước đục, phẳng lặng, lục bình và rác trôi dạt vào góc bờ. Thi thể nạn nhân mắc lại gần mé sông, cách không xa khu dân cư và một nhà xưởng phía bên kia bờ.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, căng dây bảo vệ hiện trường, tổ chức trục vớt thi thể lên bờ để phục vụ công tác khám nghiệm.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam, khoảng 70 tuổi, tóc đã bạc và có râu. Thời điểm được đưa lên bờ, người này chỉ mặc quần ngắn, không mặc áo, phía trước bụng đeo một chìa khóa. Thi thể được chuyển về nhà xác phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, đồng thời xác minh danh tính nạn nhân để thông báo cho gia đình.