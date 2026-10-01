TP.HCM: Phó chủ tịch phường làm hiệu phó trường THPT

Chiều nay, 1.10, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố và trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học. Cụ thể:

Ông Phạm Đăng Khoa, Phó chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (P.Xóm Chiếu). Trước khi sắp xếp cơ quan hành chính theo chính quyền 2 cấp, ông Phạm Đăng Khoa, tiến sĩ quản lý giáo dục, là Trưởng phòng GD-ĐT quận 3.

Với quyết định phân công cán bộ quản lý nói trên, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ là trường THPT có 2 cán bộ quản lý có trình độ tiến sĩ.

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 3 lãnh đạo UBND phường nhận nhiệm vụ cán bộ quản lý các trường THPT, Sở GD-ĐT.

Trước đó, 18.9, Giám đốc GD-ĐT TP.HCM cũng đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vương Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND phường Chánh Hưng giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở GD-ĐT, thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 15.9.

Tương tự với việc điều động cán bộ phường về công tác tại ngành GD-ĐT, vào ngày 13.7, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phan Sĩ Đạt, Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh, nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ (P.Thông Tây Hội). Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh, ông Phan Sĩ Đạt công tác tại ngành giáo dục với các vị trí như Trưởng phòng GD-ĐT quận Tân Phú (cũ), Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình…

Cũng trong hôm nay (1.10), Sở GD-ĐT công bố quyết định bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, hiệu phó các trưởng THPT, các trung tâm GDTX.

Trong đó có ông Phạm Minh Hải, Phó phòng phụ trách quản trị Văn phòng Thành ủy nhận nhiệm vụ Phó phòng Kế hoạch tài chính Sở GD-ĐT TP.HCM.

Các hiệu trưởng, hiệu phó nhận quyết định bổ nhiệm ẢNH: K.Đ

Bà Chu Thị Kim Hương, giáo viên Trường THPT Trần Phú (P.Phú Thọ Hòa) nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Phan Văn Hớn (P.Đông Hưng Thuận)

Ông Thân Văn Kiểu, Hiệu phó Trường THPT Long Thới (xã Nhà Bè) nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Thoại Ngọc Hầu (P.Tân Phú)...

Ngoài ra có hàng loạt hiệu trưởng, hiệu phó nhận quyết định, cụ thể theo danh sách sau:

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, hiện Sở GD-ĐT TP.HCM còn khuyết vị trí Trưởng phòng Quản lý chất lượng sau khi ông Trần Xuân Mai, Trưởng phòng này nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (P.Phú Lợi) vào ngày 3.8.