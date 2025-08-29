TP.HCM: Phường Tân Sơn Nhất ra mắt trợ lý ảo, hỗ trợ làm hồ sơ 24/7

Chiều 29.8, UBND phường Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình cũ), TP.HCM tổ chức ngày hội chuyển đổi số, khoa học công nghệ, kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong khuôn khổ ngày hội, phường ra mắt chatbot - Trợ lý ảo thông minh Tân Sơn Nhất. Người dân có thể truy cập địa chỉ https://tansonnhatchatbot.ten-mien.net/app/chat để trải nghiệm.

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất, cho biết đây là một bước tiến lớn trong công cuộc cải cách hành chính và phát triển công nghệ của địa phương.

Theo ông Danh, chuyển đổi số không còn là xu thế mà đã trở thành động lực cốt lõi cho sự phát triển. Do vậy, việc xây dựng một chính quyền số, phục vụ người dân làm trung tâm là mục tiêu chiến lược mà phường Tân Sơn Nhất luôn hướng tới.

Lãnh đạo Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM và phường Tân Sơn Nhất thực hiện nghi thức ra mắt trợ lý ảo hỗ trợ dịch vụ công ẢNH: NGUYÊN VŨ

Trong đó, Tân Sơn Nhất chatbot chính là "công dân số" đầu tiên của phường, được phát triển để trở thành một trợ lý ảo đắc lực, hoạt động 24/7, không ngày nghỉ. Được xây dựng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, kết hợp cùng cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được xác thực của phường, Tân Sơn Nhất chatbot đảm bảo cung cấp thông tin một cách nhất quán, nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

"Thay vì phải chờ đợi, người dân và doanh nghiệp có thể ngay lập tức tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công, hay phản ánh các vấn đề phát sinh ngay trên các thiết bị thông minh của mình. Điều này không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách và tiết kiệm thời gian, mà còn tăng cường tính minh bạch và công khai trong hoạt động của chính quyền", ông Danh nói thêm.

Nhiều sản phẩm, dịch vụ về công nghệ, giáo dục được giới thiệu tại ngày hội chuyển đổi số của phường Tân Sơn Nhất ẢNH: SỸ ĐÔNG

Lãnh đạo phường cho biết thêm, việc ra mắt Tân Sơn Nhất chatbot là thành quả của sự đầu tư nghiêm túc và tinh thần đổi mới sáng tạo, là minh chứng cho cam kết không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Thông qua việc phân tích các nhu cầu và câu hỏi của người dân, chatbot sẽ trở thành một kênh thông tin quan trọng, giúp lãnh đạo phường thấu hiểu hơn những trăn trở của cộng đồng và đưa ra những quyết sách phù hợp hơn.