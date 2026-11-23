Ngày 23.11, Sở Du lịch TP.HCM công bố chiến dịch quảng bá điểm đến mang tên "Vibrant Ho Chi Minh City #MoreVibrantThanEver" (TP.HCM sống động hơn bao giờ hết), nhằm giới thiệu diện mạo mới của du lịch thành phố đến du khách trong nước và quốc tế.

Các video quảng bá du lịch TP.HCM được phát sóng trên CNN, Discovery, Asian Food Network cùng các nền tảng số tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ ngày 20.11 đến 20.12.2026.

Quảng bá quốc tế kéo dài một tháng

Điểm nhấn của chiến dịch là giới thiệu không gian du lịch TP.HCM sau sáp nhập, vượt ra ngoài hình ảnh một đô thị sầm uất vốn quen thuộc với du khách quốc tế.

Thông qua các thước phim quảng bá, du khách có thể khám phá những con hẻm nhộn nhịp về đêm, thưởng thức ẩm thực đường phố, tìm hiểu đời sống văn hóa bản địa, sau đó tiếp tục hành trình đến các làng nghề truyền thống ở Bình Dương, tận hưởng những bãi biển tại Vũng Tàu, Hồ Tràm hay khám phá thiên nhiên Côn Đảo.

TVC quảng bá du lịch TP.HCM sẽ xuất hiện trên CNN, Discovery và Asian Food Network từ ngày 20.11 - 20.12 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh du lịch, chiến dịch còn khắc họa hình ảnh TP.HCM như một trung tâm kinh tế, tài chính và công nghiệp năng động, kết hợp giữa nhịp sống hiện đại với các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, việc mở rộng hình ảnh điểm đến nhằm thay đổi nhận thức của du khách quốc tế, từ một thành phố chủ yếu gắn với các hoạt động tham quan đô thị, mua sắm và ẩm thực trở thành điểm đến đa trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu khám phá, nghỉ dưỡng và kết nối.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa du lịch đô thị, văn hóa và biển đảo được kỳ vọng tạo điều kiện phát triển các hành trình dài ngày, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn và gia tăng chi tiêu tại điểm đến.

Đón hơn 9,3 triệu khách quốc tế trong 10 tháng

Chiến dịch quảng bá được triển khai trong bối cảnh ngành du lịch TP.HCM ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 9,33 triệu lượt khách quốc tế, tăng 36,94% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời vượt mức 8,6 triệu lượt khách của cả năm 2025.

Để tiếp tục thu hút khách quốc tế trong mùa cao điểm cuối năm, bên cạnh quảng bá trên các kênh truyền hình quốc tế, TP.HCM triển khai chương trình tổng kích cầu "Vibrant HCMC" theo mô hình kết nối 5 trong 1, với các ưu đãi về du lịch, mua sắm, giải trí và dịch vụ.

Du khách quốc tế khám phá Chợ Bến Thành, TP.HCM ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Không gian văn hoá đa sắc màu tại đô thị sôi động bậc nhất cả nước ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đáng chú ý, hình ảnh và video quảng bá của chiến dịch còn xuất hiện trên hệ thống màn hình tại nhà ga quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm tiếp cận du khách ngay khi đặt chân đến thành phố.

Song song đó, website du lịch chính thức visithcmc.vn cung cấp thông tin về các điểm đến, sản phẩm và trải nghiệm, hỗ trợ du khách tìm hiểu, lên kế hoạch cho chuyến đi.

Thông qua chiến dịch quảng bá quốc tế kéo dài một tháng, ngành du lịch TP.HCM kỳ vọng gia tăng độ nhận diện thương hiệu điểm đến, đồng thời thu hút du khách khám phá những không gian du lịch mới của thành phố sau sáp nhập.