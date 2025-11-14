TP.HCM: 'Rốn ngập' Gò Vấp cũ đến năm 2027 mới mong hết ngập?

Nhiều tuyến đường ở Gò Vấp cũ (TP.HCM) như: Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu... hễ mưa là ngập. Tình trạng này kéo dài liên tục thời gian qua, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Trong cuộc họp báo định kỳ của TP.HCM chiều 13.11, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM đã trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về tình trạng ngập nước triền miên ở các tuyến đường trên.

Nhiều tuyến đường ở Gò Vấp cũ hễ mưa là ngập, trở thành nỗi ám ảnh của người dân ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ông Hợp, đường Nguyễn Văn Khối thường ngập trung bình chỉ 0,15 m; từ đầu năm 2025 đến nay xuất hiện 8 lần ngập. Đường Lê Văn Thọ ngập chỉ 0,11 m; từ đầu năm đến nay ngập 6 lần.

Đường Lê Đức Thọ ngập trung bình chỉ 0,15 m; từ đầu năm đến nay ngập 4 lần. Đường Phạm Văn Chiêu xuất hiện ngập 5 lần và mức ngập trung bình là 0,12 m.

Khi nào Gò Vấp cũ hết ngập?

Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, TP.HCM đang triển khai các dự án để giải quyết tình trạng ngập nước tại các tuyến đường này.

Cụ thể, dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ đã triển khai thi công từ tháng 7.2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 2.2027.

Đường Lê Đức Thọ có dự án cải tạo hệ thống thoát nước hiện đang điều chỉnh khẩu độ cống. Đường Phạm Văn Chiêu có dự án cải tạo cống thoát nước (đoạn từ đường Lê Đức Thọ đến đường Thống Nhất) đang trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Người dân bì bõm vượt qua đoạn ngập nước ở Gò Vấp cũ ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Lê Đức Thọ có dự án cải tạo hệ thống thoát nước được phường An Hội Đông đang lập hồ sơ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khẩu độ cống để có cơ sở chủ đầu tư lập hồ sơ dự án trình Sở Xây dựng.

Đường Phạm Văn Chiêu có dự án cải tạo hệ thống thoát nước đang lập hồ sơ dự án, sẽ trình Sở Xây dựng phê duyệt dự án, thực hiện trong thời gian 2026 - 2030.

Như vậy, nếu các dự án trên thực hiện đúng tiến độ thì nhanh nhất, năm 2027 tình trạng ngập tại một số tuyến đường mới được cải thiện.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đối với các tuyến đường ở Gò Vấp cũ chưa thực hiện dự án, Sở chỉ đạo các đơn vị tăng cường nạo vét cống thoát nước, tổ chức trực vào những thời điểm ngập để phối hợp điều tiết giao thông; đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Đối với các dự án đang triển khai thi công, Sở yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường công tác dẫn dòng và bơm thoát nước cho các phạm vi đang thực hiện.