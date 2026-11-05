TP.HCM sắp có loạt lễ hội cuối năm: Đi đâu chơi, ăn gì trong tháng 12?

Trong những tháng cuối năm, TP.HCM dự kiến tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực và thể thao phục vụ người dân, du khách. Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lữ hành bắt đầu mở bán tour Tết Nguyên đán 2027, trong khi nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng triển khai chương trình phục vụ mùa lễ hội.

Tháng 12, TP.HCM có gì chơi?

Thông tin tại họp báo kinh tế - xã hội định kỳ mới đây, Sở Du lịch TP.HCM cho biết từ ngày 4 - 12.12 sẽ diễn ra Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6, với chủ đề "Thức cùng Thành phố - Chạm từng trải nghiệm". Các hoạt động hưởng ứng bắt đầu từ ngày 23.11, một số chương trình tiếp tục kéo dài đến hết tháng 12.

Người dân TP.HCM có thể trải nghiệm món ngon Chợ Lớn tại lễ hội ẩm thực ẢNH: DƯƠNG LAN

Trong 3 ngày từ 4 - 6.12, người dân có thể lựa chọn nhiều hoạt động khác nhau, từ khám phá ẩm thực Chợ Lớn đến thưởng thức nghệ thuật đường phố hoặc tham gia các sự kiện thể thao.

Với những người yêu thích ẩm thực, lễ hội ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần thứ 4 dự kiến diễn ra tại Trung tâm cung ứng dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường An Đông.

Chương trình lễ hội ẩm thực giới thiệu các món ăn đặc trưng của khu vực Chợ Lớn, ẩm thực truyền thống của cộng đồng người Hoa. Người tham gia còn có thể xem trình diễn chế biến món ăn, giao lưu với đầu bếp, nghệ nhân và trải nghiệm những hoạt động văn hóa dân gian.

Trong khi đó, chương trình Saigon Urban Street Fest lần thứ 4 dự kiến diễn ra tại khu vực trước Bưu điện Thành phố, cũng từ ngày 4 - 6.12. Đây là sự kiện kết hợp âm nhạc, nghệ thuật đường phố, ẩm thực, trưng bày tác phẩm nghệ thuật và các không gian tương tác dành cho người dân, du khách.

Chương trình Saigon Urban Street Fest gây ấn tượng với người dân ở trung tâm TP.HCM ẢNH: BTC

Cùng thời gian này, Giải Marathon quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 9, thu hút khoảng 24.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, các sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động phục vụ mùa cao điểm cuối năm, đồng thời giới thiệu những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nhịp sống đô thị của thành phố.

Loạt ưu đãi mùa cuối năm

Theo thông tin Saigontourist Group, hệ thống đang triển khai các chương trình ưu đãi đến hết ngày 31.12.2026 tại nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và khu du lịch.

Tại TP.HCM, một số khách sạn có chương trình dành cho khách lưu trú dài ngày, kết hợp dịch vụ đưa đón sân bay, ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Các lựa chọn này phục vụ khách đến thành phố tham quan, nghỉ dưỡng hoặc có nhu cầu lưu trú trong dịp cuối năm.

Các nhà hàng, khách sạn trong hệ thống Saigontourist Group cũng triển khai nhiều ưu đãi cuối năm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ở mảng ẩm thực, các nhà hàng, khách sạn trong hệ thống cũng triển khai chương trình dành cho khách đặt tiệc tất niên, gặp gỡ gia đình, bạn bè hoặc tổ chức các buổi họp mặt cuối năm.

Bên cạnh đó, các khách sạn 4 - 5 sao thành viên của Saigontourist Group có sự phối hợp trong việc phục vụ khách với các chương trình khuyến mãi kèm theo.

Trong khi TP.HCM chuẩn bị các lễ hội cuối năm, doanh nghiệp lữ hành cũng bắt đầu mở bán tour Tết Nguyên đán 2027. Tại Vietravel, từ đầu tháng 11, nhiều người dân TP.HCM đã tìm mua các tour đi chơi tết.

Trong nước, các tuyến được nhiều người lựa chọn gồm vùng núi đông bắc, tây bắc các điểm đến miền Trung và Phú Quốc. Theo lý giải của doanh nghiệp, đây là những lựa chọn đáp ứng nhu cầu của nhóm du khách muốn kết hợp nghỉ ngơi, tham quan và khám phá trong kỳ nghỉ tết. Giá tour trong nước dao động trung bình khoảng 8 - 10 triệu đồng.



Nhiều người đã tìm mua các tour đi chơi tết từ đầu tháng 11 dương lịch ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh các chuyến đi trong nước, du khách có thể lựa chọn tour nước ngoài dịp tết đến những điểm quen thuộc như Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản và Hàn Quốc, với giá trung bình khoảng 15 triệu đồng.

Riêng các chuyến hành hương đầu năm, Yên Tử, Ấn Độ và Nepal là những điểm đến dành cho người muốn kết hợp du lịch với tìm hiểu văn hóa, Phật giáo.

Để khuyến khích khách lên kế hoạch sớm, Vietravel triển khai chương trình ưu đãi từ ngày 3.11.2026 đến 28.2.2027, áp dụng cho các tour khởi hành từ ngày 1.12.2026 đến 30.4.2027. Khách đặt tour trong tháng 11 có thể được giảm trực tiếp tối đa 3,5 triệu đồng cho mỗi lượt đặt.