Những mâm cơm chay đặc biệt của các nữ tu sĩ, nữ chiến sĩ công an, quân đội TP.HCM

Sáng 16.10, tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TP.HCM), 12 đội thi cùng trổ tài chế biến món chay và cắm hoa nghệ thuật trong hội thi "Hương vị yêu thương - Sắc hoa nghĩa tình".

Các nữ tu sĩ và nữ chiến sĩ công an, quân đội cùng nấu mâm cơm chay và cắm hoa ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Điểm đặc biệt của hội thi là sự tham gia của ni chúng tại các tự viện, ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cùng nữ chiến sĩ quân đội, công an và hội viên phụ nữ các tổ chức đoàn thể.

Chương trình do Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức, nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10.2010 - 20.10.2026).

Tại hội thi, 12 đội cùng thực hiện hai nội dung nấu món chay và cắm hoa nghệ thuật. Mỗi đội mang tên một loài hoa, tự chuẩn bị nguyên liệu, thực phẩm và các vật dụng cần thiết để hoàn thành phần thi.

Sau khi hoàn thành phần thi, các đội còn phải thuyết trình giới thiệu bài dự thi của mình ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo thể lệ, mỗi đội phải chuẩn bị một mâm cơm chay dành cho 10 người, gồm một món khai vị, ba món chính và một món tráng miệng.

Bên cạnh việc chế biến món ăn, các đội còn thực hiện tác phẩm cắm hoa nghệ thuật, trang trí bàn tiệc và thuyết trình về ý tưởng, ý nghĩa của phần thi trước ban giám khảo.

Các mâm cơm chay được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, từ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đến cách trình bày. Riêng phần cắm hoa chú trọng tính nghệ thuật, sáng tạo và sự phù hợp với chủ đề ngày 20.10.

Hội thi là dịp để các đội thể hiện khả năng nấu ăn, cắm hoa và tạo cơ hội giao lưu giữa ni giới Phật giáo với phụ nữ trong lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể tại TP.HCM.

Những mâm cơm chay được trang trí bắt mắt, hiện đại ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đội Hoa sen hồng giành giải nhì ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phát biểu khai mạc, thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, cho biết hội thi được tổ chức trên tinh thần đồng hành, đoàn kết, hòa hợp giữa Ban Trị sự và Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Theo thượng tọa, đây là hoạt động nhằm bày tỏ sự thấu cảm, chia sẻ và đồng hành với phụ nữ, đồng thời tôn vinh những giá trị, phẩm chất tốt đẹp của nữ giới nhân ngày 20.10.

"Chúng ta có tham gia, có học hỏi, có đoàn kết, có thấu cảm thì sẽ có sự đồng hành tốt đẹp", thượng tọa Thích Thiện Quý nhấn mạnh.

Thượng tọa cũng mong muốn ni giới trong Giáo hội Phật giáo và phụ nữ các tổ chức đoàn thể tiếp tục nỗ lực, phát huy khả năng của bản thân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Từng món ăn được chăm chút, bày biện cẩn thận. Đội Hoa lan vũ nữ đoạt giải nhất ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tham dự chương trình, về phía chính quyền và lực lượng vũ trang có đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Trần Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, các phòng, ban thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng cán bộ, chiến sĩ.

Cận cảnh mâm cơm chay của đội giành giải nhất ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nữ chiến sĩ CSGT và quân đội của đội thi Hoa sen trắng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sau các phần tranh tài, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 3 giải nhì và 8 giải ba. Ngoài ra, bốn giải phụ được trao nhằm ghi nhận các phần thi nổi bật về cắm hoa sáng tạo, trang trí món ăn đẹp và món ăn ngon.



Phát biểu bế mạc, đại tá Nguyễn Đình Chuẩn gửi lời chúc mừng đến phụ nữ các giới nhân ngày 20.10, đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư lệnh TP.HCM và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM ngày càng gắn bó, có thêm nhiều hoạt động đồng hành thiết thực trong thời gian tới.