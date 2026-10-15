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    Quán miến trộn chay 35.000 đồng trong hẻm TP.HCM có gì khiến khách tìm đến?

    Trà My
    Trà My
    Nằm trong con hẻm ở phường Minh Phụng (TP.HCM), quán miến trộn chay bán suốt 8 năm qua có nước xốt đường thốt nốt, nước lèo nấu từ dừa tươi và mía.

    Trong con hẻm 427/22/5 đường Minh Phụng, phường Minh Phụng (phường 10, quận 11 cũ, TP.HCM), có một quán miến trộn chay của cô chủ quán Văn Thị Thu (48 tuổi) đã bán suốt 8 năm qua. Mỗi tô miến có giá 35.000 đồng, gồm nhiều loại nấm, chả chay, tàu hủ ky, hoành thánh chiên, rau giá và đậu phộng rang. Đi kèm là chén nước lèo nóng cùng nước muối gừng để thực khách tự nêm nếm theo khẩu vị.

    Tô miến trộn chay với nước xốt thốt nốt

    Điều khiến món miến trộn ở quán chay này khác biệt là cách người bán chế biến các loại nước dùng, nước xốt. Thay vì chỉ sử dụng nước tương để trộn miến, chủ quán nấu một loại xốt từ đường thốt nốt kết hợp với các gia vị khác.

    Quán miến trộn chay 35.000 đồng trong hẻm TP.HCM có gì khiến khách tìm đến? - Ảnh 1.

    Tô miến trộn 35.000 đồng

    ẢNH: TRÀ MY

    Nước xốt có màu sẫm, độ sánh nhất định, được cho vào tô miến cùng các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn. Khi ăn, thực khách trộn đều để từng sợi miến thấm gia vị.

    Một tô miến trộn 35.000 đồng có chả chay, hoành thánh chiên, tàu hủ ky, nấm đông cô, nấm lộc nhung, đậu phộng rang cùng rau giá. Các nguyên liệu được xếp lên trên phần miến, tạo sự kết hợp giữa độ mềm của sợi miến, vị giòn của hoành thánh, độ dai của nấm và vị bùi của đậu phộng.

    Quán miến trộn chay 35.000 đồng trong hẻm TP.HCM có gì khiến khách tìm đến? - Ảnh 2.

    Nồi nước xốt thốt nốt sánh đậm được pha chế theo công thức riêng của cô chủ

    ẢNH: TRÀ MY

    Bên cạnh nước xốt thốt nốt, quán còn có chén nước muối gừng ăn kèm. Theo người bán, loại nước chấm này được pha từ nước ép trái cây tươi, đường, muối và gừng.

    Thực khách có thể rưới nước muối gừng vào tô miến, trộn đều rồi ăn cùng củ cải ngâm chua ngọt. Vị cay nhẹ của gừng, vị chua ngọt của nước chấm kết hợp với phần miến và các loại topping tạo nên hương vị riêng cho món ăn.

    Nước lèo nấu từ dừa tươi và mía

    Ngoài tô miến trộn, thực khách còn được phục vụ một chén nước lèo nóng. Đây cũng là phần được chủ quán dành nhiều công sức chuẩn bị.

    Theo người bán, nước lèo được nấu từ nước dừa tươi, mía lau và nước mía ép. Những nguyên liệu này tạo vị ngọt cho nước dùng mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào các loại gia vị nêm sẵn.

    Quán miến trộn chay 35.000 đồng trong hẻm TP.HCM có gì khiến khách tìm đến? - Ảnh 3.

    Miến trộn ăn cùng chén nước muối gừng và củ cải ngâm

    ẢNH: TRÀ MY

    Chủ quán cho biết cô chú trọng lựa chọn nguyên liệu, đặc biệt là nước dừa tươi, để giữ hương vị của nồi nước lèo.

    Khi dọn ra bàn, chén nước dùng có thêm vài lát mướp và rau răm. Mướp mềm, có vị ngọt nhẹ, trong khi rau răm tạo mùi thơm đặc trưng. Chén nước lèo nóng được dùng xen kẽ với miến trộn, giúp bữa ăn có thêm sự cân bằng giữa món khô và món nước.

    Không chỉ bán miến trộn, quán còn phục vụ mì, hủ tiếu, bánh canh, nui và bún gạo. Khách có thể chọn món trộn hoặc món nước tùy sở thích, với các loại nguyên liệu chay tương tự.

    Từ bán hủ tiếu Nam Vang đến gắn bó với món chay

    Ít ai biết rằng trước khi mở quán miến trộn chay, người phụ nữ đứng bếp từng có thời gian bán hủ tiếu Nam Vang.

    Theo lời kể của chủ quán, một lần bị đột quỵ khiến sức khỏe cô suy giảm, cuộc sống và công việc cũng thay đổi. Sau biến cố ấy, cô chuyển sang bán món chay và gắn bó với công việc này suốt 8 năm qua.

    Quán miến trộn chay 35.000 đồng trong hẻm TP.HCM có gì khiến khách tìm đến? - Ảnh 4.

    Nồi nước lèo luôn giữ độ nóng hổi, nấu hoàn toàn từ nước dừa, mía lau và mía ép giúp tạo vị thanh ngọt tự nhiên

    ẢNH: TRÀ MY

    Trong quá trình bán, cô tự tìm tòi cách pha nước xốt, nấu nước lèo và kết hợp các nguyên liệu để tạo hương vị riêng cho món ăn.

    Quán miến trộn chay 35.000 đồng trong hẻm TP.HCM có gì khiến khách tìm đến? - Ảnh 5.

    Cô chủ quán thân thiện và vui vẻ với khách

    ẢNH: TRÀ MY

    Theo chủ quán, ngày thường quán mở cửa từ 10 giờ đến 21 giờ. Riêng mùng 1 và ngày 15 âm lịch, quán bắt đầu bán từ 5 giờ sáng đến 21 giờ để phục vụ lượng khách tăng cao. Quán nghỉ vào mùng 2 và ngày 16 âm lịch.

    Với cô Thu, quán miến trộn chay không chỉ là công việc mưu sinh sau biến cố sức khỏe, mà còn là nơi bà tiếp tục gắn bó với căn bếp và những món ăn tự tay chế biến mỗi ngày.

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