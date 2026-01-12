Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM sắp có sân vận động 65.000 - 75.000 chỗ ngồi

Đình Sơn
Đình Sơn
12/01/2026 18:22 GMT+7

Ngày 12.1, UBND phường Bình Trưng, TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quy hoạch 1/500 khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng cho biết, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được phê duyệt tại Quyết định số 4651 sẽ có sân vận động 65.000 - 75.000 chỗ ngồi.

Bản quy hoạch được duyệt sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các bước tiếp theo trong công tác đầu tư xây dựng công trình, góp phần hình thành một trung tâm thể dục thể thao hiện đại, đáp ứng yêu cầu về phát triển thể dục thể thao, phong trào và thành tích cao gắn với phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM nói chung và địa phương nói riêng.

TP.HCM sắp có sân vận động 65.000 - 75.000 chỗ ngồi- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Chí Thanh công bố quy hoạch chi tiết 1/500 khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc

Việc công bố quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc hôm nay, bảo đảm tính công khai quy hoạch đô thị và nông thôn theo đúng quy định pháp luật.

Chi tiết của hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sẽ được cập nhật đầy đủ, công khai trên trang thông tin điện tử của phường Bình Trưng.

Lãnh đạo phường Bình Trưng kỳ vọng khi hình thành, nơi này sẽ đáp ứng nhu cầu để tổ chức các giải thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế như SEA Games, Asiad, Olympic khu vực và nhiều giải đấu quốc tế khác.

TP.HCM sắp có sân vận động 65.000 - 75.000 chỗ ngồi- Ảnh 2.

Quy hoạch 1/500 dự án

Đồng thời huấn luyện vận động viên thành tích cao, đào tạo nguồn nhân lực thể thao cho TP.HCM và cả nước. Góp phần nâng tầm vị thế thể thao của TP.HCM trên bản đồ thể thao khu vực và thế giới.

Theo quy hoạch, dự án bao gồm nhiều khu chức năng, trong đó trọng tâm là khu văn hóa - thể dục thể thao với sân vận động có sức chứa từ 65.000 - 75.000 chỗ ngồi, nhà thi đấu khoảng 18.000 chỗ, cùng các trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt, thể thao tổng hợp và đa năng.

Theo kế hoạch của TP.HCM, ngày 15.1 tới sẽ tổ chức lễ động thổ Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Dự án có quy mô hơn 186 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 145.629 tỉ đồng.

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), phương thức thanh toán bằng quỹ đất theo quy định.

Tin liên quan

Khu thể thao Rạch Chiếc sắp được hồi sinh sau 30 năm

Khu thể thao Rạch Chiếc sắp được hồi sinh sau 30 năm

Mới đây Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, thuộc Tập đoàn Sun Group đã đề xuất đầu tư Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có tổng mức đầu tư khoảng 145.629,6 tỉ đồng. Như vậy, khu thể thao ngủ quên hơn 30 năm đã chính thức có cơ hội hồi sinh.

Khám phá thêm chủ đề

Sân vận động khu thể thao rạch chiếc địa ốc thể thao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận