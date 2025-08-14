TP.HCM sẽ công bố danh mục chung cư đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch

Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM vừa có cuộc họp với lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tư pháp, Công an TP.HCM, Thuế TP.HCM và UBND một số phường. Tại cuộc họp, ông Bùi Xuân Cường ghi nhận nỗ lực trong quá trình nghiên cứu của Sở Xây dựng liên quan đến việc sử dụng căn hộ chung cư cho thuê lưu trú du lịch, bởi đây là vấn đề, lĩnh vực mới, phức tạp, có nhiều quy định pháp luật liên quan điều chỉnh.

Đối với căn hộ thuộc chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp có nhu cầu cho thuê lưu trú du lịch, ông Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hệ thống đầy đủ các quy định của luật Nhà ở, luật Cư trú, luật Du lịch, các quy định pháp luật khác có liên quan và các quy định về phòng cháy chữa cháy, đăng ký kinh doanh, kê khai đăng ký thuế và xuất hóa đơn, điều kiện về pháp nhân, an ninh trật tự.

TP.HCM chỉ đạo mới về nhà cho thuê ngắn hạn ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đồng thời đối chiếu với các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM, quản lý đăng ký lưu trú, tiêu chuẩn kỹ thuật của căn hộ... để ban hành văn bản hướng dẫn điều kiện cần và đủ được phép sử dụng căn hộ chung cư cho thuê lưu trú du lịch theo đúng quy định pháp luật.

Phối hợp với Công an TP.HCM, UBND các phường - xã rà soát, công bố danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch. Thời gian hoàn thành trước ngày 15.9.2025.

Đối với nhu cầu thực tiễn khai thác căn hộ cho thuê lưu trú du lịch tại các chung cư không có mục đích sử dụng hỗn hợp, ông Bùi Xuân Cường giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch nghiên cứu, đề xuất UBND TP.HCM báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép lập đề án nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khai thác phục vụ phát triển kinh tế, du lịch của TP. Đảm bảo an ninh, an toàn cho cư dân sinh sống tại các chung cư. Thời gian hoàn thành trước ngày 15.9. 2025.

Hiện nay, việc cho thuê căn hộ ngắn hạn tại các chung cư đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trước đó, Sở Xây dựng đề xuất thí điểm cho thuê căn hộ ngắn ngày trong nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM. Thời gian thực hiện thí điểm là 12 tháng, kể từ ngày 1.9.2025.

Đối với giải pháp tạm thời, sở đề xuất UBND TP.HCM chấp thuận cho thực hiện cơ chế thí điểm về khai thác cho thuê căn hộ để ở trong nhà chung cư theo hình thức lưu trú ngắn hạn. Đồng thời sẽ tổng hợp thực tế làm cơ sở kiến nghị các cơ quan Trung ương bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật.

Phạm vi áp dụng thí điểm là những căn chung cư trên địa bàn TP.HCM có các hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước, hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, xử lý rác thải được xây dựng theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật về xây dựng.

Các căn hộ thí điểm cho thuê lưu trú ngắn hạn phải đáp ứng một số điều kiện như: việc cho thuê phải được hội nghị nhà chung cư thông qua, bao gồm cả mức phí quản lý vận hành tăng thêm đối với các căn hộ kinh doanh lưu trú. Chủ sở hữu căn hộ phải đăng ký với chính quyền địa phương, Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành về mục đích cho thuê lưu trú; thực hiện thông báo lưu trú khi có khách.